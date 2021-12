Life

“Το Πρωινό”: Η Μάγκυ Χαραλαπίδου, ο Παναγιωτόπουλος και το... “μοντάζ”

Η γνωστή dj έκανε λόγο για μοντάζ στις δηλώσεις της που έπαιξαν στο "Πρωινό" για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Τι δήλωσε μετά τον ντόρο που δημιουργήθηκε.



Για τον σάλο που έχει ξεσπάσει με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και τις καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος του τοποθετήθηκε η Μάγκυ Χαραλαμπίδου, πριν απο λίγες ημέρες στο Πρωινό. Η γνωστή dj πήρε θέση σχετικά με τα όσα έχουν δει το δημοσιότητας κάνοντας λόγο για αδιανόητα πράγματα.

«Είναι απίστευτο. Απορώ με το θράσος του. Δεν μπορώ να το πιστέψω όλο αυτό, είναι αδιανόητο. Σκεφτόμαστε την κοπέλα. Ο ίδιος; Είναι δυνατόν να μην ντρέπεται ο ίδιος να πρωταγωνιστεί με αυτό το απαράδεκτο σώμα, με όλο αυτό το απαράδεκτο πακέτο;» είχε πει μεταξύ άλλων η Μάγκυ Χαραλαμπίδου.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις και η Μάγκυ Χαραλαμπίδου θέλησε να ξεκαθαρίσει την θέση της. Μίλησε εκ νέου στο Πρωινό και έκανε λόγο για μοντάζ στις δηλώσεις της.

Όπως είπε η δήλωσή της δεν έπαιξε ολόκληρη, λόγω του μοντάζ, και όπως είπε έμεινε λίγο εκτεθειμένη, ενώ στην συνέχεια ανέφερε «όλοι μου έλεγαν μπράβο καλά τα είπες, αυτό που είπα εγώ το λένε όλοι ακούγεται στις παρέες».

Σημείωσε ακόμα ότι «πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που σε κάθε «Στάθη», να μην του επιτρέπει να κάνει κάτι τέτοιο».

Μετά τις δηλώσεις της Μάγκυς Χαραλαμπίδου περί μοντάζ σε αυτά που είπε, «Το Πρωινό» έπαιξε και τις αμοντάριστες δηλώσεις της...

