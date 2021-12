Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καραντίνα: νέες οδηγίες από τον ΕΟΔΥ

Επικαιροποιημένες οδηγίες απομόνωσης για τα κρούσματα κορoνοϊού και για στενές επαφές τους.



Επικαιροποιημένες οδηγίες απομόνωσης και καραντίνας για τα κρούσματα κορονοϊού και για στενές επαφές τους, εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ακολουθούν οι οδηγίες απομόνωσης και καραντίνας κρουσμάτων κορονοϊού και στενών επαφών τους, όπως εκδόθηκαν από τον ΕΟΔΥ χθες, Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021:

Α. Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό



Α1. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με λοίμωξη από Sars-Cov-2



Απομόνωση πέντε (5) ημερών και επιστροφή στην εργασία με ή χωρίς αρνητικό testing εάν είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτώματα.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2).



Α2. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έχει εκτεθεί στον Sars-Cov-2



Για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εμβολιασμένο και με ενισχυτική δόση: Συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους με υποχρεωτική διενέργεια εργαστηριακού test την 3η ημέρα από την έκθεση.

Για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εμβολιασμένο με 2 δόσεις ή 1 δόση για το εμβόλιο J&J: Συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους με υποχρεωτική διενέργεια εργαστηριακού test την 1η, 3η και 5η-7η ημέρα από την έκθεση.

Σε κάθε περίπτωση, οι Επιτροπές Λοιμώξεων κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος δύνανται να λάβουν οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο για αποφυγή διασποράς της λοίμωξης και περιορισμού της νόσου.

Β. Γενικός πληθυσμός



Β1. Άτομα με λοίμωξη από Sars-Cov-2 – Απομόνωση:



Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.

Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – προεξάρχοντος του πυρετού- ελαττώνονται, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει χωρίς άλλα συμπτώματα, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.



Β2. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα – Καραντίνα:



Β2α. Για άτομα εμβολιασμένα και με ενισχυτική δόση:



Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την έκθεση.

Β2β. Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις ή 1 δόση για το εμβόλιο J&J ή ανεμβολίαστους:

Παραμονή στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.

Την 5η ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test).

Μετά την 5η ημέρα, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

Για πληθυσμιακές ομάδες των οποίων η εργασία συνδέεται άρρηκτα με την λειτουργία του κράτους και τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τα μέλη την Επιτροπής θα εξετάσουν τυχόν διαφοροποιημένες οδηγίες κατόπιν εισηγήσεων και των αρμόδιων Υπουργείων.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή θετικού εργαστηριακού ελέγχου, τα άτομα της κατηγορίας Β2 (Καραντίνα) μεταπίπτουν στην κατηγορία Β1 (Απομόνωση) και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες οδηγίες.

Αναφορικά με τη χρήση μάσκας τα μέλη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες εφιστούν την προσοχή στην όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή της.

