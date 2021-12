Κοινωνία

Χαλάνδρι: του χτύπησαν κουδούνι, τον έδειραν και τον έκλεψαν

Απίστευτο περιστατικό βίας σημειώθηκε σε βάρος ενός νεαρού άνδρα που έπεσε θύμα κλοπής και ξυλοδαρμού.

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 26χρονος στο Χαλάνδρι, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο νεαρός είχε επιστρέψει από διασκέδαση στο σπίτι του, στην οδό Παπανικολή, όταν κάποιοι γνωστοί του, αλλοδαποί, του χτύπησαν το κουδούνι, ζητώντας του να βγει στο δρόμο να κουβεντιάσουν.

Καθώς γνώριζε τα δύο άτομα, κατέβηκε κι εκείνοι τον χτύπησαν στο κεφάλι και το σώμα, με τα χέρια αλλά και με γκλομπ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο, ενώ οι δύο δράστες του πήραν χρήματα, ταυτότητα και τα κλειδιά της μηχανής και του σπιτιού του κι εξαφανίστηκαν.

Στη συνέχεια κατέβηκαν οι δύο φίλοι του 26χρονου, βρήκαν αιμόφυρτο τον φίλο τους και κάλεσαν ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου. Μάλιστα ο 26χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι γνώριζε τους δυο δράστες, αλλά δεν περίμενε ότι θα τον χτυπούσαν με τόση βαναυσότητα.

