Καραμελωμένη πανσέτα από τον Πέτρο Συρίγο

Την πιο νόστιμη συνταγή για καραμελωμένη πανσέτα στο φούρνο έδωσε σε μια απο τις τελευταίες εκπομπές του 2021, ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" .

Δοκίμασε την πιο εύκολη, γρήγορη και νόστιμη συνταγή για πανσέτα, με τα μυστικά του Πέτρου Συρίγου!

Συστατικά για την καραμελωμένη πανσέτα στον φούρνο:

1 χοιρινή πανσέτα 3 κιλά (χ. δέρμα,χ. κόκκαλο)

3 κ.τ.σ κρεμμύδι σκόνη

2 κ.τ.σ σκόρδο σκόνη

2 κ.τ.σ μουστάρδα σκόνη

1 κ.τ.σ πελτέ τομάτας

2 κ.τ.σ μέλι

4 κ.τ.σ πετιμέζι

2 κ.τ.σ μαύρη ζάχαρη

½ κούπα ξύδι βαλσάμικο

½ κούπα κόκκινο κρασί

2 κ.τ.σ θυμάρι

1 κ.τ.σ μαραθόσπορο

2 κ.τ.σ καπνιστή πάπρικα

2 κ.τ.σ καπνιστό αλάτι

2 κ.τ.σ τριμμένο πιπέρι

2 κ.τ.σ ξύσμα πορτοκάλι

1 κούπα χυμό πορτοκαλιού

½ κούπα ελαιόλαδο

Η συνταγή για καραμελωμένη πανσέτα στο φούρνο

Αλατίζουμε αρχικά την πανσέτα. Στη συνέχεια αναμειγνύουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και μαρινάρουμε την πανσέτα. Τυλίγουμε καλά και βάζουμε ή σε μια σακούλα ή σε ένα ταψί και σκεπάζουμε, βάζουμε στο ψυγείο για 12 ώρες. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς βάζουμε την πανσέτα σε ταψί με σχάρα (η πανσέτα να ακουμπάει στην σχάρα, από κάτω να είναι το ταψί να πέφτουν τα υγρά) και σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο όλο το ταψί με την σχάρα και την πανσέτα. Βάζουμε 2 κούπες νερό στο ταψί και ψήνουμε. Ανά διαστήματα ελέγχουμε μήπως χρειαστεί νερό το ταψί να μην μας καεί. Όταν ψηθεί βγάζουμε την καραμελωμένη πανσέτα, αφήνουμε στον πάγκο μας να κρυώσει λίγο και στη συνέχεια, την βάζουμε την βάλουμε στον φούρνο να κρυώσει καλά, αλλιώς δεν πρόκειται να κοπεί σε ωραίες φέτες. Αφού μας κρυώσει κόβουμε σε φέτες και στη συνέχεια τις ψήνουμε να πάρουν χρώμα στην σχάρα ή σε σχαροτήγανο ή σε τηγάνι.

Η σάλτα για την καραμελωμένη πανσέτα Όλα τα υγρά που έχουν μείνει στο ταψί τα βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι και τα βράζουμε μέχρι να δέσουν. Σερβίρουμε την πανσέτα σε φέτες με την σάλτσα από πάνω και μια λαχανοσαλάτα. Πασπαλίζουμε με καβουρδισμένο σουσάμι και κρεμμυδάκι φρέσκο.