Μπακογιάννης: Ο Δήμος Αθηναίων, η εκδήλωση της Πρωτοχρονιάς και οι αντιδράσεις

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε το "Πρωινό" για τον στολισμό της πόλης, τις εκδηλώσεις, τα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και για τα παιδιά του.

Για τον Δήμο Αθηναίων, τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στην πόλη, τις εκδηλώσεις και τις αντιδράσεις αλλά και για την οικογένειά του, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και τον Τάσο Τεργιάκη ο Δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης.

Αναφερόμενος στον χριστουγεννιάτικο στολισμό, είπε μεταξύ άλλων ότι «βγαίνουμε από μια δύσκολη χρονιά και θέλαμε να δώσουμε λίγη χαρά και αισιοδοξία, γι’ αυτό φέτος στολίσαμε την πόλη νωρίτερα από κάθε άλλη φορά». Σημείωσε ότι όλα σχεδιάστηκαν με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν την πανδημία, για να αισθανόμαστε ασφαλείς.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Μπακογιάννης είπε ότι κάποιος μπορεί να τον βρει εύκολα, αφού κυκλοφορεί συνέχεια στην πόλη. «Το λέω και το ξαναλέω... τα παράπονα στο Δήμαρχο», είχε με χιουμοριστική διάθεση.

Παράλληλα, απάντησε και για τις αντιδράσεις σχετικά με την εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε θα γίνει κανονικά, όπως και πέρσι και πρόσθεσε ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα ποίτικοποιούμε, όπως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. «Δεν σημαίνει οι αριστεροί γιορτάζουν λιγότερο ότι οι δεξιοί περισσότερο».

Τόνισε ακόμα ότι η διπλή ανάπλαση για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι σε καλό δρόμο.

Τέλος, μίλησε για την οικογένειά του και τα παιδιά του. Όπως είπε κάνει ότι μπορεί για να περνάει χρόνο με τα παιδιά του, ενώ αναφερόμενος στον μικρότερο γιο του είπε: «Ο μικρός μου γιος έχει πειστεί ότι ο μπαμπάς μαζεύει τα σκουπίδια πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά», ενώ ο μεγάλος του γιος στην ερώτηση «τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς» απαντάει «σκουπιδιάρης».





