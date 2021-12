Οικονομία

“Υπουργείο Θεραπειών” στην Αράχωβα: “Βροχή” τα πρόστιμα

Νέα πρόστιμα σε βάρος της ιδιοκήτριας του καταστήματος, για σωρεία παραβάσεων.

Μετά τα διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές και συγκεκριμένα 300 ευρώ για μη χρήση μάσκα και 5.000 ευρώ πρόστιμο στο κατάστημα για μη τήρηση των μέτρων, το «Υπουργείο Θεραπειών» της Αράχωβας και η 49χρονη αλλοδαπή ιδιοκτήτριά του, δέχτηκε νέα πρόστιμα από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Βοιωτίας.

Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο 14.000 ευρώ για τις παρακάτω παραβάσεις:

• Μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε 7 κωδικούς προϊόντων (αυγά, αλεύρι, λάδι, κρασί φιάλη με άγνωστο υγρό, φιάλη coronavίrus) (7?1.000=7.000 ευρώ)

• Μη αναγραφή της τιμής σε 9 κωδικούς προϊόντων (μέλι, cacaο, 2 είδη βοτάνων, είδος γυναικείας υγιεινής, φαρφάλες , ΒΙΟ καφέ) (9?500=4.500 ευρώ).

• Η επιχείρηση δεν είχε αναρτημένη πινακίδα σε εμφανές σημείο, στο χώρο του ταμείου ή του τηρούμενου τιμοκαταλόγου στην οποία Θα αναγράφεται με κεφαλαία, ευανάγνωστα γράμματα, ίδιου μεγέθους, η ένδειξη «Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)» στα ελληνικά και στα αγγλικά (1.000 ευρώ).

• Μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων (1.500 ευρώ).

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στο «Υπουργείο Θεραπειών» επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ για έλλειψη τερματικού μηχανήματος αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS).

Τα παραπάνω πρόστιμα μειώνονται στο μισό αν μέσα σε 30 ημέρες ο υπόχρεος πληρώσει το πρόστιμο, χωρίς να έχει ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή.

πηγή lamiareport.gr

