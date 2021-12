Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Rapid test: που βγήκε θετικό το 33% των τυχαίων τεστ κορονοϊού

Διψήφια σε πολλές περιοχές είναι τις τελευταίες ημέρες τα ποσοστά θετικότητας στα rapid test που έγιναν την Τετάρτη, από κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, αναφέρονται τα εξής:

«Την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 140 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 39035 rapid test και ανευρέθηκαν 3084 θετικά (7.9%). Από τις 3084 περιπτώσεις, οι 1454 αφορούν άνδρες και οι 1630 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 29 έτη.

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ: 504 rapid test με 41 θετικά (8.13%) αφορούν σε 20 άνδρες και 21 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: 1072 rapid test με 51 θετικά (4.76%) αφορούν σε 24 άνδρες και 27 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 419 rapid test με 13 θετικά (3.1%) αφορούν σε 7 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη

ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - Δ. ΙΛΙΟΥ: 812 rapid test με 92 θετικά (11.33%) αφορούν σε 45 άνδρες και 47 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη

ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - Δ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ: 554 rapid test με 77 θετικά (13.9%) αφορούν σε 35 άνδρες και 42 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - Δ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: 731 rapid test με 62 θετικά (8.48%) αφορούν σε 27 άνδρες και 35 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ: 581 rapid test με 55 θετικά (9.47%) αφορούν σε 25 άνδρες και 30 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη

ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - Δ.ΑΛΙΜΟΥ: 665 rapid test με 62 θετικά (9.32%) αφορούν σε 31 άνδρες και 31 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Δ. ΠΕΙΡΑΙΆ: 650 rapid test με 74 θετικά (11.38%) αφορούν σε 36 άνδρες και 38 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΕΘ-ΠΥΛΗ: 662 rapid test με 68 θετικά (10.27%) αφορούν σε 26 άνδρες και 42 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ: 396 rapid test με 52 θετικά (13.13%) αφορούν σε 22 άνδρες και 30 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ: 460 rapid test με 33 θετικά (7.17%) αφορούν σε 18 άνδρες και 15 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ: 286 rapid test με 29 θετικά (10.14%) αφορούν σε 10 άνδρες και 19 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: 432 rapid test με 20 θετικά (4.63%) αφορούν σε 9 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΘ: 400 rapid test με 42 θετικά (10.5%) αφορούν σε 19 άνδρες και 23 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 320 rapid test με 23 θετικά (7.19%) αφορούν σε 10 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 336 rapid test με 6 θετικά (1.79%) αφορούν σε 1 άνδρα και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ: 93 rapid test με 4 θετικά (4.3%) αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΩΝΗ: 288 rapid test με 7 θετικά (2.43%) αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 19 έτη

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ, ΠΑΛΑΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ: 158 rapid test με 26 θετικά (16.46%) αφορούν σε 14 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη

ΠΕ ΑΝΔΡΟΥ - ΧΩΡΑ: 27 rapid test με 2 θετικά (7.41%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 19 έτη

ΠΕ ΑΝΔΡΟΥ - ΜΠΑΤΣΙ: 5 αρνητικά rapid test

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΡΓΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΑΝΑΗ-ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: 254 rapid test με 43 θετικά (16.93%) αφορούν σε 19 άνδρες και 24 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη

ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 424 rapid test με 56 θετικά (13.21%) αφορούν σε 25 άνδρες και 31 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη

ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 493 rapid test με 25 θετικά (5.07%) αφορούν σε 7 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη

ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ: 314 rapid test με 17 θετικά (5.41%) αφορούν σε 9 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη

ΠΕ ΑΡΤΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ: 262 rapid test με 33 θετικά (12.6%) αφορούν σε 18 άνδρες και 15 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

ΠΕ ΑΡΤΑΣ - ΑΡΤΑ: 440 rapid test με 23 θετικά (5.23%) αφορούν σε 7 άνδρες και 16 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη





ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ: 109 rapid test με 3 θετικά (2.75%) αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 17 έτη

ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: 663 rapid test με 66 θετικά (9.95%) αφορούν σε 28 άνδρες και 38 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη

ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ - ΑΙΓΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ: 147 rapid test με 15 θετικά (10.2%) αφορούν σε 5 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη

ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ - ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ VESO MARE: 277 rapid test με 8 θετικά (2.89%) αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: 205 rapid test με 29 θετικά (14.15%) αφορούν σε 9 άνδρες και 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη

ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΘΗΒΑ: 253 rapid test με 22 θετικά (8.7%) αφορούν σε 8 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΓΡΕΒΕΝΑ: 231 rapid test με 24 θετικά (10.39%) αφορούν σε 10 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 14 αρνητικά rapid test

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: 140 rapid test με 13 θετικά (9.29%) αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη

ΠΕ ΕΒΡΟΥ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 124 rapid test με 4 θετικά (3.23%) αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΠΕ ΕΒΡΟΥ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ: 23 rapid test με 1 θετικό (4.35%) αφορά σε 1 γυναίκα 82 ετών

ΠΕ ΕΒΡΟΥ - ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 56 rapid test με 1 θετικό (1.79%) αφορά σε 1 γυναίκα 19 ετών

ΠΕ ΕΒΡΟΥ - ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: 296 rapid test με 9 θετικά (3.04%) αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ: 66 rapid test με 4 θετικά (6.06%) αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ: 379 rapid test με 43 θετικά (11.35%) αφορούν σε 21 άνδρες και 22 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ: 133 rapid test με 17 θετικά (12.78%) αφορούν σε 9 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΙΚΑ: 108 rapid test με 10 θετικά (9.26%) αφορούν σε 5 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ: 336 rapid test με 39 θετικά (11.61%) αφορούν σε 19 άνδρες και 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ: 217 rapid test με 7 θετικά (3.23%) αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΩ: 147 rapid test με 3 θετικά (2.04%) αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 22 έτη

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: 121 rapid test με 1 θετικό (0.83%) αφορά σε 1 αγόρι 7 ετών

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ: 231 rapid test με 23 θετικά (9.96%) αφορούν σε 15 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑ: 300 rapid test με 21 θετικά (7%) αφορούν σε 9 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 555 rapid test με 21 θετικά (3.78%) αφορούν σε 7 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: 452 rapid test με 22 θετικά (4.87%) αφορούν σε 9 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 7Η ΥΠΕ: 194 rapid test με 64 θετικά (32.99%) αφορούν σε 29 άνδρες και 35 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ: 211 rapid test με 16 θετικά (7.58%) αφορούν σε 5 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη

ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: 178 rapid test με 23 θετικά (12.92%) αφορούν σε 16 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη

ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑ: 357 rapid test με 27 θετικά (7.56%) αφορούν σε 19 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη

24 rapid test με 5 θετικά (20.83%) αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 18 έτη ΠΕ ΧΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥ: 336 rapid test με 23 θετικά (6.85%) αφορούν σε 11 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη».