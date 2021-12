Πολιτική

Κάρολος Παπούλιας: Το “τελευταίο ταξίδι” στο Νησί των Ιωαννίνων (εικόνες)

Η σορός του έφτασε οδικώς από την Αθήνα στα Ιωάννινα και μεταφέρθηκε με χειροκροτήματα, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, με πλοιάριο στο Νησί.

Το τελευταίο ταξίδι για τον Κάρολο Παπούλια στο Νησί της λίμνης των Ιωαννίνων, τον τόπο που αγάπησε και έγινε το καταφύγιο και ησυχαστήριό του, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Φίλοι, στενοί συνεργάτες του και οι νησιώτες υποδέχτηκαν τη σορό του στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου τελέστηκε τρισάγιο χοροστατούντος του μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμου.

Τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας τιμούν με την παρουσία τους ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο δήμαρχος Ιωαννιτών, Μωυσής Ελισάφ.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν ένας φίλος του, ο Παναγιώτης Τσούνης από την Πωγωνιανή, το χωριό όπου ο Κάρολος Παπούλιας έζησε τα μαθητικά του χρόνια, τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, έφερε για να τον αποχαιρετήσει 3 κλωνάρια δάφνης. Όπως μας είπε, ήταν από το μνημείο 3 φίλων του, που είχαν εκτελεστεί από τους Γερμανούς το 1943. «Στον Κάρολο. Η Πωγωνιανή αποχαιρετά το παλικάρι της», είναι η αφιέρωση πάνω στα κλαδιά της δάφνης.

Ο κ.Τσούνης παραθέτει μια ιστορία από τον έφηβο Κάρολο: «Σαν παιδί στρατιωτικού, στην Κατοχή δεν μπορούσε να το συγκρατήσει ούτε η μάνα του. Σε μία μάχη με τους Γερμανούς στο 55ο χλμ Ιωαννίνων-Κακκαβιάς, έλαβε μέρος και ο μικρός Κάρολος. Το όπλο του, πιο μεγάλο από το μπόι του. Ήταν 14χρονων. Μετά την μάχη πήγαινε στους αντάρτες λέγοντας "και εγώ πολέμησα, μυρίστε στην κάννη του όπλου"».

Το Νησί το Ιωαννίνων, η ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας του Βασιλικής, ήταν το καταφύγιο του Κάρολου Παπούλια. Πάντα εκεί επέστρεφε μετά από κάθε δύσκολη αποστολή για να ξεκουραστεί. Από σήμερα, αναπαύεται στο νεκροταφείο που βρίσκεται 200 μέτρα πάνω από το σπίτι του.

