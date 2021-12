Οικονομία

Κορονοϊός: Νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων

Νέες πρωτοβουλίες για την προστασία των θέσεων εργασίας. Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 534 ευρώ τον Ιανουάριο.



Οι νέες πρωτοβουλίες για την προστασία των θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο των νέων μέτρων που λαμβάνονται από την κυβέρνηση για τη συγκράτηση των συνεπειών τής πανδημίας του κορονοϊού, οριστικοποιήθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, των υπουργών Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη και Άκη Σκέρτσου και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων:

«1. Ενεργοποιείται το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ) για τον Ιανουάριο 2022 σε εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί, μέχρι και τις 30/12/2021, από επιχειρήσεις συγκεκριμένων κωδικών επιχειρηματικής δραστηριότητας, βάσει ΚΑΔ (μπαρ, εστιατόρια με μουσική, κέντρα διασκέδασης, κ.ά.). Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας θα προαναγγέλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23.59.00. Επισημαίνεται ότι απαγορεύονται οι απολύσεις για τις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου και για όσο χρόνο αυτό διαρκεί.

2. Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιανουάριο 2022, μετά από υποβολή μονομερών δηλώσεων για καλλιτέχνες που έχουν δηλωθεί στο μητρώο καλλιτεχνών, μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021, με την ειδικότητα του μουσικού και συναφών ειδικοτήτων.

3. Επεκτείνεται το πρόγραμμα "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", (που αναδείχθηκε σε σημαντικό εργαλείο στήριξης της απασχόλησης κατά την περίοδο της πανδημίας), έως και την 31η Μαρτίου 2022, για εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την 31η Οκτωβρίου 2021. Ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει τον χρόνο του εργαζομένου έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσης εργασίας. Για τον χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, το 60% της αμοιβής του καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όσο ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στη "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", δεν επιτρέπεται να απολυθεί.

4. Σε όσες περιπτώσεις καθίσταται δυνατό από τη φύση της εργασίας (π.χ. τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες), εφαρμόζεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να θέσουν σε καθεστώς τηλεργασίας έως και το 50% των εργαζομένων τους. Η τοποθέτηση εργαζομένων σε καθεστώς τηλεργασίας προαναγγέλλεται στο Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ". Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου θα ισχύσουν αυτά που ίσχυσαν σε προηγούμενες περιόδους εφαρμογής του.

5. Εφαρμόζεται κυλιόμενο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία, ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει εξειδίκευση, μετά τις αναγκαίες συνεννοήσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

6. Εντείνονται οι έλεγχοι από το ΣΕΠΕ για την τήρηση των μέτρων χρήσης μάσκας και αποστάσεων στους χώρους εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι, από 1/1/2022, ισχύει ο κατώτατος μισθός, μετά την αύξηση του 2%, που αποφασίστηκε. Ισχύουν επίσης οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για τη νέα διαδικασία προσδιορισμού του κατώτατου μισθού που θα οδηγήσει σε πρόσθετη αύξηση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Επιπρόσθετα, από 1/1/2022, τίθεται σε εφαρμογή για νέους 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία το πρόγραμμα "Πρώτο Ένσημο" για την πρώτη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το πρόγραμμα, κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και εντάσσεται στο "Πρώτο Ένσημο", επιδοτείται για χρονικό διάστημα έξι μηνών με 1.200 ευρώ συνολικά, αν πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης και για 600 ευρώ συνολικά, αν πρόκειται για θέση μερικής απασχόλησης, με το ποσό να ισοκατανέμεται μεταξύ επιχείρησης και νεοπροσλαμβανομένου. Έτσι, κινητροδοτούνται αφενός μεν οι νέοι να αναζητήσουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβει, για να λάβουν την επιδότηση αφετέρου δε οι εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς θα μειώνεται το μισθολογικό κόστος».

