Θεοδωρικάκος: Πρόστιμο σε αστυνομικό που έκοβε κλήσεις χωρίς μάσκα (εικόνες)

Την παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, προκάλεσε η προκλητική συμπεριφορά ενός αστυνομικού.

Την άμεση παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, προκάλεσε το περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ένας αστυνομικός επέβαλε πρόστιμα σε πολίτες για μάσκα χωρίς ο ίδιος να τη φοράει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στον αστυνομικό επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 300 ευρώ και διατάχθηκε η διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η μετακίνησή του σε άλλη Υπηρεσία.

