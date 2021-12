Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Διάρρηξη στο σπίτι του στα Χανιά (βίντεο)

Στόχος διαρρηκτών έγινε το πατρικό σπίτι του αείμνηστου Σήφη Βαλυράκη, στα Χανιά.

Για μία ακόμα φορά η οικία του αείμνηστου βουλευτή Σήφη Βαλυράκη στα Χανιά έγινε στόχος διαρρηκτών.

Άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι αφού παραβίασαν πρώτα την πόρτα και αφού έψαξαν σε όλο τον χώρο προκειμένου να βρουν κάτι να κλέψουν.

Ωστόσο ο χώρος που δεν είναι κατοικήσιμος δεν έχει αντικείμενα αξίας.

Γι αυτό και ο δράστης ή δράστες μπόρεσαν να βρουν μόλις μια οθόνη να αρπάξουν και έφυγαν.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και αναζητά τους δράστες.

