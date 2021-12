Αθλητικά

Πλεύρης - Super League: Καμία αλλαγή στα μέτρα για τα γήπεδα

Με τους εκπροσώπους της Super League συναντήθηκε ο υπουργός Υγείας. Τι δήλωσε μετά την συνάντηση.



Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας συνάντηση με τους εκπροσώπους της Super League.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η υγειονομική κατάσταση της χώρας μας, μάς υποχρέωσε να πάρουμε κάποια περιοριστικά μέτρα, για τα οποία καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία, ειδικά στη λειτουργία του ποδοσφαίρου, που είναι πιο μαζικά τα κοινά. Έχουμε αντίληψη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς τη λειτουργία.

Από την πλευρά της Κυβέρνησης θα εφαρμοστεί η Υπουργική Απόφαση για το πρώτο 15νθημερο, διότι παρακολουθούμε κυρίαρχα την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας.

Ωστόσο, επειδή υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις από τη Super League για τον τρόπο λειτουργίας του πρωτοκόλλου, που θα τηρούνται τα μέτρα και παράλληλα θα μπορεί να λειτουργήσει και όσο το δυνατόν πιο ομαλά η διαδικασία του πρωταθλήματος, από την πλευρά μου δεσμεύθηκα ότι αυτές τις προτάσεις θα τις πάρουμε το επόμενο διάστημα, προκειμένου να τις επεξεργαστούμε μαζί με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, με σκοπό να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και, αν το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, η βούληση μας είναι να ανοίξουν τα γήπεδα με τρόπο που θα προστατεύεται και η Δημόσια Υγεία.

Θεωρούμε ότι και οι φίλαθλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή αυτό το 15νθήμερο. Είναι πολύ σημαντική η εικόνα της χώρας σε επιδημιολογικό επίπεδο, αλλά πράγματι υπάρχουν θετικές προσεγγίσεις από τη Super League, για να εφαρμοστεί ένα πρωτόκολλο με εμβολιασμένους και τήρηση των μέτρων.

Περιμένουμε την πρόταση από την Super League».

