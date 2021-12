Κόσμος

Κορονοϊός: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πήρε εξιτήριο

Ο Παναγιώτατος θα παραμείνει σε απομόνωση. Επικοινώνησε μαζί του εκ νέου ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας.



Εξιτήριο έλαβε σήμερα το μεσημέρι από το Αμερικανικό Νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος τις τελευταίες έξι ημέρες ήταν υπό ιατρική παρακολούθηση αφού είχε προσβληθεί από τη μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη, ο Παναγιώτατος θα παραμείνει σε απομόνωση στην πατριαρχική κατοικία στα Θεραπειά για λίγες ημέρες, προτού επιστρέψει στο Φανάρι για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Χθες το βράδυ, μάλιστα, επικοινώνησε μαζί του για τρίτη φορά τηλεφωνικά, ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για την πορεία της υγείας του και τον διαβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου θα είναι πάντοτε στη διάθεσή του.

Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης, συγκινημένος για το ζωηρό ενδιαφέρον του υπουργού, τον ευχαρίστησε θερμά και του ευχήθηκε για τον καινούργιο χρόνο, καθώς και καλή δύναμη στις από πολλών μηνών προσπάθειές του για την καταπολέμηση του Covid-19 στη χώρα.

