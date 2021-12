Κόσμος

Γαλλία: Αντιεμβολιαστές επιτέθηκαν σε σπίτι βουλευτή

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία που αφορά τον εμβολιασμό εν μέσω ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού.

Ο χώρος στάθμευσης στο σπίτι ενός βουλευτή του γαλλικού κυβερνώντος κόμματος πυρπολήθηκε και ένας παρακείμενος τοίχος γέμισε από γκράφιτι από φερόμενους ως αντιεμβολιαστές, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία που αφορά τον εμβολιασμό εν μέσω ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού.

Στο Σαμπλί, βόρεια του Παρισιού, έγινε στόχος την νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το σπίτι του Πασκάλ Μπουά, ενός βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος LREM του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με το αυτοκίνητό του και το γκαράζ του να πυρπολούνται και με φράσεις όπως «Ψήφισε Όχι» να γράφονται με σπρέι στους τοίχους γύρω από το σπίτι του.

«Τέτοιες εγκληματικές ενέργειες εκφοβισμού είναι ανεπίτρεπτες σε μια δημοκρατία», έγραψε σήμερα στο Twitter ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμαμέν προσθέτοντας ότι η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Παρόμοιες φράσεις γράφτηκαν πρόσφατα με σπρέι στον τοίχο των γραφείων της βουλευτή του LREM, Καρόλ Μπιρό-Μπονάρ, στη Νοϊγιόν, βορειότερα του Παρισιού. «Είναι ανησυχητικό ότι κάποιοι άνθρωποι λένε ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας κάνουν τη Γαλλία να μοιάζει με δικτατορία. Θα πρέπει να πάνε να δουν σε κάποιες άλλες χώρες και να σκεφτούν την κατάσταση στα νοσοκομεία, όπου οι περισσότεροι από τους ασθενείς με κορωνοϊό είναι ανεμβολίαστοι», σχολίασε ο Νταρμαμέν.

Αντιμέτωπη με μια έκρηξη νέων κρουσμάτων κορονοϊού, και με έναν αριθμό ρεκόρ που ξεπέρασε τα 208.000 νέα κρούσματα χθες, η κυβέρνηση επέβαλε στους πολίτες να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού για να εισέρχονται σε πολλούς δημόσιους χώρους από τις 15 Ιανουαρίου.

Μέχρι σήμερα αρκούσε η επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού τεστ για την είσοδο σε μπαρ, κινηματογράφους και τρένα.

