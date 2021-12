Υγεία - Περιβάλλον

Turkovac - Τουρκικό εμβόλιο κατά της COVID-19

Ξεκίνησε η χορήγηση του τουρκικού εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Η Τουρκία άρχισε σήμερα να χορηγεί το τουρκικό εμβόλιο κατά της COVID-19, Turkovac, σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, εν μέσω της ραγδαίας αύξησης των μολύνσεων που οφείλονται στη μετάλλαξη Όμικρον. Η Τουρκία έχει ήδη χορηγήσει περισσότερες από 130 εκατ. δόσεις εμβολίων του κινεζικού Sinovac και εκείνου των Pfizer/BioNTech. Ξεκίνησε επίσης τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων.

Το Turkovac έλαβε άδεια επείγουσας χρήσης από τις τουρκικές Αρχές την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από πολύμηνες καθυστερήσεις.

Οι ημερήσιες μολύνσεις κορονοϊού ξεπέρασαν τις 30.000 αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο. Οι νέες μολύνσεις αυξήθηκαν κατά 30% τη Δευτέρα και ξεπέρασαν τις 36.000 την Τετάρτη - ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός που έχει καταγραφεί από τις 29 Απριλίου.

Ο Υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά κάλεσε τους πολίτες να κάνουν αναμνηστικές δόσεις. Ο Κοτζά είχε την Τετάρτη συνάντηση με το επιστημονικό συμβούλιο της χώρας για τον κορονοϊό για την έναρξη χορήγησης του Turkovac και την αύξηση των μολύνσεων, αφού έλαβε αναμνηστική δόση με το τουρκικό εμβόλιο, αλλά είπε πως για την ώρα δεν εξετάζονται νέοι περιορισμοί.

«Η γρήγορη εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον δεν προκαλεί καμία αλλαγή στα μέτρα. Η σημασία των ατομικών μέτρων απέναντι σε αυτή την παραλλαγή που εξαπλώνεται ταχύτερα έχει αυξηθεί σημαντικά», ανέφερε ο Κοτζά σε μια δήλωση μετά τη συνάντηση του επιστημονικού συμβουλίου. «Το τουρκικό εμβόλιο Turkovac θα αρχίσει να χορηγείται στα νοσοκομεία των πόλεών μας από την Πέμπτη. Είναι πιθανό να ληφθεί η αναμνηστική δόση με το εμβόλιό μας. Ανεξάρτητα από τι είδους εμβόλιο κάνατε προηγουμένως, μπορείτε να κάνετε την αναμνηστική δόση εμβολίου με το Turkovac», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έχει πει κατ’ επανάληψη πως η κυβέρνησή του θα καταστήσει το Turkovac διαθέσιμο παγκοσμίως, όμως η Άγκυρα δεν έχει ακόμη δώσει αναλυτικές πληροφορίες για το ποσοστό αποτελεσματικότητας του εμβολίου ή αποτελέσματα από κλινικές δοκιμές.

