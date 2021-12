Πολιτική

Χαρίτσης για μέτρα στήριξης των εργαζομένων: Πενιχρά και κατόπιν εορτής

Σφοδρή κριτική για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Τα μέτρα στήριξης για τις πληττόμενες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, που ανήγγειλε η κυβέρνηση, σχολιάζει ο βουλευτής και τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΣ-ΠΣ, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο Αλέξης Χαρίτσης σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει "πενιχρά και κατόπιν εορτής" τα νέα μέτρα, σε έναν κλάδο που "εδώ και δύο χρόνια πληρώνει διαρκώς το μάρμαρο της απύθμενης κυβερνητικής ανικανότητας και της απροθυμίας του κ. Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει τις εστίες υπερμετάδοσης του ιού".

Η ανακοίνωση του Αλέξη Χαρίτση:

"Η κυβέρνηση, κόντρα σε κάθε ίχνος επιστημονικής προσέγγισης αλλά ακόμα και κοινής λογικής, διαβεβαίωνε μέχρι πρότινος τον κλάδο της εστίασης πως θα λειτουργήσει κανονικά την εορταστική περίοδο.

Τελικά, ο κ. Μητσοτάκης οδήγησε την εστίαση σε λοκντάουν χωρίς όμως την αυτονόητη οικονομική στήριξη σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Τώρα, μετά τη θύελλα αντιδράσεων και την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τρέχει να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Όμως, τα πενιχρά μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε κατόπιν εορτής, μόλις σήμερα, η κυβέρνηση δεν αρκούν ούτε για τις ζημίες της Πρωτοχρονιάς.

Τα αναγκαστικά περιοριστικά μέτρα στην εστίαση δεν μπορούν να μην συνοδεύονται αυτομάτως από ολική μετατροπή της επιστρεπτέας σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση, επιδότηση ενοικίου και ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργαζομένων και επαγγελματιών του κλάδου.

Η εστίαση χρειάζεται πραγματική στήριξη, καθώς εδώ και δύο χρόνια πληρώνει διαρκώς το μάρμαρο της απύθμενης κυβερνητικής ανικανότητας και της απροθυμίας του κ. Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει τις εστίες υπερμετάδοσης του ιού σε σχολεία, χώρους εργασίας και ΜΜΜ".

