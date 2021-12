Πολιτική

Ανδρουλάκης στο ΠΑΓΝΗ: Προτεραιότητες η ανθρώπινη ζωή και το ΕΣΥ, όχι το πολιτικό κόστος

Επίσκεψη του προέδρου του ΚΙΝΑΛ στο ΠΑΓΝΗ. Με ποιους συναντήθηκε, τι συζήτησαν.

Επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ενημερωθεί, από τον διοικητή του νοσοκομείου και γιατρούς, για την κατάσταση που επικρατεί με την πανδημία. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκ νέου στην ανάγκη εμβολιασμού, λέγοντας ότι σήμερα ξεκίνησε και καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών.

«Σε λίγες μέρες θα έχουμε περισσότερα κρούσματα, απ' όσα είχαμε συνολικά το 2020. Η κυβέρνηση, ενώ γνώριζε τι συμβαίνει με την μετάλλαξη Όμικρον στη Δυτική Ευρώπη, δεν πήρε γρήγορα μέτρα αυστηρής υγειονομικής προστασίας», είπε ο κ. Ανδρουλάκης που συμπλήρωσε ότι στο Κίνημα Αλλαγής παραμένουν αταλάντευτοι στο τρίπτυχο που περιλαμβάνει στήριξη του εμβολιαστικού προγράμματος, στήριξη του Εθνικού Συστήματος Δημόσιας Υγείας και στελέχωση των νοσοκομείων, το συντομότερο δυνατό, με γιατρούς και άλλες ειδικότητες.

«Έχουμε ξεκινήσει ήδη την καμπάνια μας για τον εμβολιασμό. Σπάμε τον φόβο, σπάμε την παραπληροφόρηση, εμβολιαζόμαστε διότι είναι ένα μήνυμα ζωής για μας και τους συνανθρώπους μας», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Στηρίζουμε το ΕΣΥ δίνοντας κίνητρα για νέους νοσηλευτές και για κρίσιμες ειδικότητες που χρειαζόμαστε, για να στηρίξουμε ιδιαίτερα τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και ζητάμε από την κυβέρνηση να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ώστε όπου υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις για νοσηλευτές και γιατρούς, να έρθουν γρηγορότερα να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης «πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι στιγμές είναι πάρα πολύ κρίσιμες», προσθέτοντας ότι «πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, πάνω απ' όλα είναι η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, αυτά πρέπει να είναι προτεραιότητα και σε καμία περίπτωση το πολιτικό κόστος».

Ο κ. Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το εμβολιαστικό κέντρο που λειτουργεί μέσα στο νοσοκομείο και να ευχηθεί για τις εορτές σε πολίτες που συνάντησε, ενώ ευχαρίστησε τον διοικητή του Νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, για την ενημέρωση.

Ο κ. Χαλκιαδάκης με τη σειρά του ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής για το ενδιαφέρον, λέγοντας ότι αυτή την ώρα στο ΠΑΓΝΗ, σε ό,τι αφορά τις νοσηλείες και τους ασθενείς στη ΜΕΘ, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.

