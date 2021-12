Κοινωνία

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Βίντεο - ανασκόπηση για το 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με ένα βίντεο – ανασκόπηση για το 2021 στέλνει τις ευχές του για υγεία, αισιοδοξία και δύναμη για την νέα χρονιά.

Οπως σημειώνει «το 2021, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παρέμεινε σταθερά προσηλωμένος στο Ανθρωπιστικό του καθήκον, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει λόγω της πανδημίας και άλλων τεράστιων φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κ.α.), υλοποιώντας συνεχείς δράσεις και προγράμματα προς ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την παντός είδους ενίσχυση των πλέον ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων της χώρας μας».

