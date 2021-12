Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: Έξι βρέφη στο νοσοκομείο

Έξι μωρά από 14 μηνών έως 7 νοσηλεύονται με κορονοϊό στην Παιδιατρική Κλινική. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Έξι βρέφη με κορονοϊό νοσηλεύονται στην Παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Πρόκειται για βρέφη ηλικίας από 14 ημερών έως 7 μηνών, μεταξύ των οποίων και δίδυμα παιδιά 20 ημερών.

Μέχρι στιγμής, τα βρέφη εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Παρακολουθούνται στενά από τους γιατρούς ενώ δεν υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση της υγείας τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Έντονη είναι, όμως, η ανησυχία από την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού στην Αχαΐα η οποία κατέγραψε σήμερα 890 κρούσματα, χωρίς ευτυχώς αυτό να αποτυπώνεται και σε πίεση στο σύστημα υγείας.

