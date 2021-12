Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: O ιός δεν έχει γίνει άκακος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στην χώρα.

Στην εβδομαδιαία ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πανδημία ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε - μεταξύ άλλων - πως:

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ "στην Ελλάδα παρατηρείται μία σημαντική επιδέινωση την τελευταία εβδομάδα με 60% περισσότερες διαγνώσεις, έναντι της προηγούμενης, ενώ τις τελευταίες ημέρες υπάρχει πενταπλάσιος αριθμός διαγνώσεων. "

Ενώ σχετικά με τη μεταδοτικότητα του ιού και την νέας μετάλλαξης είπε ότι "ο αριθμός των μεταδόσεων είναι υπερπενταπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα"

Ανέφερε πως η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει, παρουσιάζοντας μία ελαφρά τάση σταθεροποίησης, σημειώνοντας:" Με τις νέες εισαγωγές λόγω της νόσου να έχουν αυξηθεί κατά 6%, ενώ το ισοζύγιο εξιτηρίων και εισαγωγών είναι περίπου αυξημένο κατά 1,1 με 1,2%".

Όσον αφορά τη μετάλλαξη Όμικρον στη χώρα και την ταχεία εξάπλωσή της σε ολόκληρη την επικράτεια είπε πως "το στέλεχος σχετίζεται με μειωμένη νοσηρότητα αλλά αυξημένη μεταδοτικότητα." Χαρακτηριστική ήταν η φράση του καθηγητή πως "ο ιός δεν έχει γίνει άκακος".

Αναφερόμενος στους ανεμβολίαστους τόνισε: "Οι ανεμβολίαστοι πολίτες θα έχουν κίνδυνο νοσηλείας με υπερπολλαπλάσια πιθανότητα από τους διπλά εμβολιασμένους και ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με όσους έχουν κάνει και την αναμνηστική δόση".

Για την συζήτηση που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την αξιοπιστία των rapid test ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι "έχουν πάρει έγκιση από την ΕΕ και είναι εξαιρετικά αξιόπιστα" .

Τόνισε, ακόμη, πως στη φάση έξαρσης της επιδημίας πολλοί θα το περάσουν ασυμπτωματικά, ενώ για τα PCR test είπε " Ακόμα και 30 μέρες μετά την αρχική λοίμωξη μπορεί να βγαίνει θετικό. Όμως τα άτομα αυτά έχουν μικρή πιθανότητα να μεταδίδουν σε αυτό το διάστημα"







Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων

Παναγιωτόπουλος - “Το Πρωινό”: η 30χρονη καταγγέλλουσα μιλά για όλα (βίντεο)

Κάρολος Παπούλιας: Το “τελευταίο ταξίδι” στο Νησί των Ιωαννίνων (εικόνες)