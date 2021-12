Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: Μόνη λύση ο μαζικός εμβολιασμός (βίντεο)

Πότε θα δούμε κάμψη στον αριθμό των κρουσμάτων. Έκκληση στους πολίτες για τήρηση των μέτρων.

"Έχουμε καιρό μέχρι την κάμψη στον αριθμό των κρουσμάτων, το σημαντικό είναι να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο μέχρι την κορύφωση αυτού του επιδημικού κύματος και να κάνουμε το σωστό βήμα και το μοναδικό σωστό βήμα είναι να εμβολιαστούμε όλοι" τόνισε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο κ. Βασιλακόπουλος σειμείωσε πως "η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η πιο συμμετοχική διαδικασία. Δεν φτάνει η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα και οι γιατροί να εισηγούνται, πρέπει οι πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα για να είναι αποτελεσματικά".

"Πρέπει να μειώσουμε την μετάδοση διότι δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε μόνο 7 εκατ. πλήρως εμβολιασμένοι και άλλοι 500 χιλιάδες περίπου εμβολιασμένοι με μία δόση. Λείπουν πολλοί άνρθωποι που είναι ακόμα ανεμβολίατοι κι αυτοί όλοι είναι πολύ ευάλωτοι στον ιό που κυκλοφορεί ευρέως στην κοινωνία", είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι "τα κρούσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, κάτι που θα πρέπει να λειτουργήσει ως "καμπανάκι" για να προσέχουμε τις επαφές μας και τις δραστηριότητες μας, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να εμβολιαστούμε, γιατί αν δεν εμβολιαστούμε δεν θα τελειώει αυτό το κακό".

