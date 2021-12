Πολιτική

Κορονοϊός – Φόρτωμας: Εκτός ΜΕΘ ο βουλευτής της ΝΔ

Αποσωληνώθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, ο οποίος νοσηλεύεται στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αποσωληνώθηκε ο βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ Φίλιππος Φόρτωμας, καθώς βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του.

Νοσηλευόταν διασωληνωμένος με κορονοϊό από χθες στην εντατική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, ωστόσο αυτή την ώρα, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.

Ο κ. Φόρτωμας είχε εμβολιαστεί στις 6 Μαΐου και στις 20 Ιουλίου με τις δύο δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca και όπως έλεγε σε συνεργάτες του προγραμμάτιζε την αναμνηστική δόση εντός των εορτών.

Ο 40χρονος βουλευτής δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση δίνουν στον κ. Φόρτωμα όλοι οι βουλευτές της ΝΔ και ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος του εύχεται με ανάρτησή του να βρεθεί κοντά τους το συντομότερο δυνατόν.

