Δυτική Αττική: Κραυγαλέες ελλείψεις σε Αστυνομικά Τμήματα (βίντεο)

Υποστελεχωμένο το Α.Τ. Ασπροπύργου. Συνδικαλιστές αστυνομικοί ζητούν ενισχύσεις.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Την στελέχωση των Τμημάτων της Δυτικής Αττικής ζητούν οι συνδικαλιστές αστυνομικοί. Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, Γιώργος Σταματάκης, στο τμήμα Ασφαλείας Ασπροπύργου υπηρετούν έξι άτομα: «Η Δυτική Αττική είναι δυστυχώς παρατημένη στο έλεος. Εικονικές περιπολίες και άδειες Αστυνομικές Υπηρεσίες, έτοιμες να κλείσουν, με την Πολιτεία να μην δείχνει κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Από το μεν Αστυνομικό Τμήμα έχουν φύγει 6 άτομα και στο δε Τμήμα Ασφαλείας, από τους 29 που θα έπρεπε να υπηρετούν, έχουν μείνει 6. Δηλαδή “λουκέτο”».

Το τελευταίο 10ήμερο οι έλεγχοι από την Αστυνομία σε περιοχές της Δυτικής Αττικής έχουν εντατικοποιηθεί με εφόδους και συλλήψεις, ειδικά μετά το βίντεο με τους εκατοντάδες πυροβολισμούς στο Ζεφύρι.

Κάτοικος των Άνω Λιοσίων είδε προ ημερών μια... αδέσποτη σφαίρα “καρφωμένη” στα κάγκελα του σπιτιού της.

Το Μενίδι είναι μία από τις περιοχές που εδώ και χρόνια καταγράφονται περιστατικά εγκληματικότητας.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής μετακόμισε από το Αιγάλεω στα Άνω Λιόσια, ώστε η αστυνομική παρουσία να είναι εμφανής στην περιοχή.

Το πρωί της Τρίτης οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερα άτομα που διακινούσαν κάνναβη και κοκαΐνη στην Αγία Βαρβάρα.

