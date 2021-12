Κόσμος

Σοκ: Πατέρας πέρασε την κόρη του για διαρρήκτη και την σκότωσε

Ανείπωση οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ. 16χρονη έπεσε νεκρή από σφαίρες που έριξε ο πατέρας της.

Ένας Αμερικανός, που πίστευε πως έβλεπε έναν διαρρήκτη να εισβάλει στο σπίτι του σε μια συνοικία του Οχάιο, σκότωσε πυροβολώντας την ίδια του την κόρη, ηλικίας 16 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία και τοπικά αμερικανικά ΜΜΕ.

Χθες, γύρω στις 04.30 το πρωί τοπική ώρα, μια γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια: η Τζενέι, η 16χρονη κόρη της, είχε τραυματιστεί σοβαρά από σφαίρες μέσα στο γκαράζ. Ο πατέρας ήταν εκείνος που την πυροβόλησε, καθώς νόμιζε ότι ήταν ένας εισβολέας και εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε αλλόφρονα κατάσταση ρωτώντας πώς είναι η υγεία του παιδιού του.

Εν αναμονή της αστυνομίας, οι δύο γονείς εκλιπαρούσαν την κόρη τους να σηκωθεί, περιγράφει η τοπική εφημερίδα Columbus Dispatch, στην κατοχή της οποίας περιήλθε μια καταγραφή του τηλεφωνήματος.

Όμως, αυτό δεν συνέβη, διευκρινίζει η έκθεση της αστυνομίας. Το κορίτσι, που διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του μία ώρα αργότερα.

«Σε κάθε περίπτωση, εάν είστε αυτοί που θα τραβήξετε τη σκανδάλη, είναι πραγματικά σημαντικό να γνωρίζετε ποιος είναι ο στόχος σας», έκρινε πως ήταν χρήσιμο να διευκρινίσει ένας αξιωματικός της αστυνομίας σε δηλώσεις του στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC6 του Κολόμπους, της πρωτεύουσας της πολιτείας του Οχάιο, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για αυτήν την τραγική απώλεια και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να στηρίξουμε τους μαθητές και τις οικογένειές τους», έγραψε το σχολείο της Τζενέι, σε μια επιστολή στους γονείς, που αναδημοσίευσε ο τοπικός Τύπος.

Σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από την περιοχή, σε μια ένοπλη επίθεση, στις 7 Δεκεμβρίου, έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, 6,9 και 22 ετών. Τα δύο παιδιά πήγαιναν στο ίδιο σχολείο με την 16χρονη Τζενέι.

Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας του Κολόμπους, πρόκειται για τη 202η ανθρωποκτονία το 2021 σε αυτόν τον οικισμό των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων.