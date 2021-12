Κόσμος

Καταζητούμενος σκότωσε 12 μέλη της οικογένειας του

Ο δράστης σε κατάσταση αμόκ ξεκλήρισε την οικογένειά του, σκοτώνοντας και τουλάχιστον επτά παδιά. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερα θύματα.

Σε κατάσταση αμόκ, ένας καταζητούμενος που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, σκότωσε τουλάχιστον δώδεκα μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον επτά παιδιά, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, ανέφεραν τρεις πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο χωριό αλ Ρασαγέντ, στην επαρχία της Βαβυλώνας, όταν άνδρες των ειδικών δυνάμεων και της υπηρεσίας πληροφοριών προσπάθησαν να εισβάλουν στο σπίτι του άνδρα, που ήταν ύποπτος για τρομοκρατία.

«Ο κατηγορούμενος σκότωσε όλους τους ενοίκους του σπιτιού», είπε μια τοπική πηγή.

Δύο πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό πρακτορείο έδωσαν παραπλήσιες περιγραφές του περιστατικού, αλλά ο αριθμός των θυμάτων που ανακοίνωσαν διαφέρει: η πρώτη πηγή, των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας, έκανε λόγο για 19 νεκρούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο δράστης και 12 παιδιά, τα ανίψια του, ηλικίας από 2 έως 12 ετών. Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι οι νεκροί είναι 12, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά και δύο γυναίκες.

Και οι δύο πάντως ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Μια πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών είπε ότι ο ύποπτος ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους, όπως και ένας από τους εξαδέλφους του.

Το Ιράκ ανακοίνωσε τη νίκη του επί του ΙΚ στα τέλη του 2017. Όμως οι τζιχαντιστές συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, κυρίως στον βορρά.

