“Βόμβα” στη Euroleague: Η Μπασκόνια διέσυρε την Μπαρτσελόνα

"Περίπατος" της Μπασκόνια στον "εμφύλιο" με την Μπαρτσελόνα.

Η Μπασκόνια έριξε τη «βόμβα» της χρονιάς στην εφετινή Euroleague δύο μέρες πριν φύγει το 2021, συντρίβοντας την Μπαρτσελόνα στη Βιτόρια στον ισπανικό εμφύλιο με 94-75 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, με ρεσιτάλ έξω από τη γραμμή των 6.75μ.

Οι Βάσκοι -που «έγραψαν» 14/30 τρίποντα- είχαν σε απίστευτη βραδιά τον Ρόκας Γκεντράιτις (5/6 τριπ.) κι άλλους πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και με τη δεύτερη σερί νίκη τους βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-11 και βλέπουν από μακριά ακόμη και την οκτάδα. Πρώτη ήττα μετά από 9 συνεχόμενες νίκες για τους «μπλαουγκράνα», που έχασαν κάθε... επαφή με το σκορ μετά την τρίτη περίοδο και είδαν το ρεκόρ τους να «πέφτει» στο 15-3.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 40-34, 74-54, 94-75

Διαιτητές: Λάτισεβς, Παστούσιακ, Βικλίκι.

Στην πρώτη περίοδο οι δύο ομάδες βάδιζαν μαζί χέρι-χέρι ως το 1’06’’, όταν η «Μπάρτσα» έκανε ένα μικρό σερί με τους Σμιτς και Σανλί, κλείνοντας την περίοδο στο +3 (23-20).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η επιθετική μηχανή των Βάσκων άρχισε να παίρνει μπρος μετά το τρίποντο του Γιουκομπάιτις που έφερε την Μπαρτσελόνα στο +6 (26-20) και με ένα εντυπωσιακό σερί 16-0, πήραν τον έλεγχο του αγώνα, απέναντι στους Καταλανούς που... πελαγοδρομούσαν και τα περίμεναν όλα από τον Μίροτιτς.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, η Μπασκόνια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή και συνεχίζοντας τον... βομβαρδισμό έξω από τη γραμμή των 6,75μ. έφεραν τη διαφορά σε διψήφια νούμερα, φτάνοντας στο +22 (74-52) δέκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της περιόδου, χάρις τις εκτελέσεις του Γκεντράιτς και του Μπάλντγουιν.

Η τέταρτη περίοδος ήταν καθαρά... διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν την απίστευτη ευστοχία τους χτυπώντας... αλύπητα την Μπαρτσελόνα, που έδειχνε ανήμπορη να αντιδράσει. Η διαφορά έφτασε και το +25 στο 8’08’’ (82-57), με τους «μπλαουγκράνα» να δείχνουν μία μικρή... αντίδραση στο φινάλε, μειώνοντας λίγο την έκταση της ήττας τους μέχρι το τελικό 94-75.

Στους 20 πόντους σταμάτησε ο Γκεντράιτις, με άξιους συμπαραστάτες τους Μπάλντγουιν (16π., 8 ασ.), Σιμόνε Φοντέκιο (14π.) και νταμπλ-νταμπλ απ’ τους Στίβεν Ίνοχ (13π., 10ρ.), Μάθιου Κοστέλο (13π., 10 ρ.). Μόνο ο Νίκολα Μίροτιτς (19π., 4ρ.) στάθηκε στο... ύψος του για τους Καταλανούς.

