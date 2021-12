Κοινωνία

Κορονοϊός - Παραμονή πρωτοχρονιάς: τα μέτρα για την αλλαγή του χρόνου

Τι ισχύει για το ωράριο και τους κανόνες λειτουργίας στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης. Τι συστήνεται για τα ρεβεγιόν σε σπίτια.

Με την υπερ-μεταδοτική μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού να εξαπλώνεται ραγδαία, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στα νέα κρούσματα, απαιτείται ελαχιστοποίηση του εφησυχασμού και αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και στον εορτασμό για την αλλαγή του χρόνου.

Αν επιλέξουμε να γιορτάσουμε την αλλαγή του χρόνου σε κάποιο κέντρο διασκέδασης πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

Η λειτουργία των καταστημάτων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31.12.2021) είναι έως τις 02:00.

Απαγορεύεται η μουσική.

Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής προστασίας, από το προσωπικό του καταστήματος, καθώς και από τους πελάτες κατά την προσέλευση, αποχώρηση και μετακίνηση εντός του καταστήματος.

Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο, πιστοποιητικού εμβολιασμού, πιστοποιητικού νόσησης. Οι ανήλικοι από τεσσάρων έως και 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest).

Με στόχο να αποφευχθεί η μεταφορά της μαζικής βραδινής διασκέδασης σε άλλους μισθωμένους χώρους για διενέργεια πάρτι, ακόμη και με πληρωμή, απαγορεύονται τα οργανωμένα πάρτι σε ιδιωτικούς ή και δημόσιους χώρους.

Επιλέγουμε την παρέα που θα διασκεδάσουμε

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνουν οι επιστήμονες στις ενδοοικογενειακές και κοινωνικές μας επαφές, για λόγους αποφυγής της περαιτέρω διασποράς του ιού. Προτείνουν οι συγκεντρώσεις να είναι μικρού μεγέθους, να αποφεύγουμε άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα πιθανής λοίμωξης, μην αψηφούμε τα συμπτώματα κοινού κρυολογήματος (καταρροή, πονοκέφαλο, κόπωση, φτέρνισμα, πονόλαιμο) και ανεξάρτητα από τον εμβολιασμό, διενέργεια αντιγονικού τεστ.

Μάλιστα, τα νεαρά άτομα θα πρέπει να είναι διπλά προσεκτικά και να αποφεύγουν να συναναστρέφονται με ευάλωτους συγγενείς τους.

Επιπλέον προτείνεται:

Αποφυγή συμμετοχής σε συναντήσεις με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα πιθανής λοίμωξης COVID-19 ανεξαρτήτως εργαστηριακής επιβεβαίωσης (rapid test, PCR test) ή έχουν έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Συναντήσεις όσο το δυνατόν περιορισμένων ομάδων ατόμων (social bubbles) κατά τη διάρκεια των εορτών.

Εάν είναι απαραίτητη η συνεύρεση με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συστήνεται οι «επισκέπτες» να έχουν εκ των προτέρων προβεί προληπτικά σε αυτοέλεγχο νόσησης (self test), ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού στα ευπαθή άτομα.

Σε όλες τις συναθροίσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα φυσικής απόστασης, χρήσης μάσκας, υγιεινής χεριών, αναπνευστικής υγιεινής, μειωμένης παραμονής σε κλειστούς χώρους και επαρκούς και συστηματικού αερισμού του χώρου.

Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται με φρέσκο αέρα για όση περισσότερη ώρα γίνεται.

Οι χώροι με συνωστισμό θα πρέπει να αποφεύγονται, ακόμη κι εάν αυτοί είναι εξωτερικοί, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί χρήσης μάσκας.

Άτομα που έχουν τεθεί σε περιορισμό λόγω επαφής υψηλού κινδύνου με επιβεβαιωμένα κρούσματα, καθώς και άτομα με θετικό διαγνωστικό τεστ ή με συμπτώματα πιθανής λοίμωξης COVID-19 δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις

Ακόμα και ασυμπτωματικά άτομα με πρόσφατο αρνητικό διαγνωστικό τεστ θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα καθορισμένα μέτρα προστασίας.