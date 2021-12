Κοινωνία

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους

Μοιραία ήταν η έξοδος για τα δύο νέα παιδιά, που βρήκαν τραγικό τέλος στην Κατεχάκη.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο ύψος του Ζωγράφου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 0:45 τα ξημερώματα της Παρασκευής, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως.

Το όχημα το οποίο κινείτο από την Ηλιούπολη προς την Αθήνα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο νέοι 27 και 23 ετών. Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο και ανέσυρε το νέο αγόρι και κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις τους.

Για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

