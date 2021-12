Οικονομία

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: αναστολή σύμβασης, 534 ευρώ, τηλεργασία, Συν-Εργασία

Τι προβλέπεται για καλλιτέχνες, μουσικούς και συναφείς ειδικότητες. Επιπλέον παροχές για υπαλλήλους σε τηλεργασία. Πόσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός.

Επανέρχεται το μέτρο της αναστολής σύμβασης για την εστίαση και στα κέντρα διασκέδασης, επεκτείνεται έως τις 31 Μαρτίου το πρόγραμμα Συν-Εργασία, ενώ επανέρχεται η τηλεργασία και το κυλιόμενο ωράριο.

Στα 6 νέα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας και τη συγκράτηση της διασποράς του κορονοϊού στους χώρους εργασίας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση περιλαμβάνεται η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1/1/2022 και τίθεται σε εφαρμογή το «πρώτο ένσημο» για νέους 18-29 ετών.



Αναστολές συμβάσεων: Ενεργοποιείται το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ) για τον Ιανουάριο 2022 σε εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 30/12/2021 από επιχειρήσεις συγκεκριμένων κωδικών επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει ΚΑΔ (μπαρ, εστιατόρια με μουσική, κέντρα διασκέδασης κ.α. ). Οι ΚΑΔ θα περιλαμβάνονται αναλυτικά στην ΚΥΑ που αναμένεται να δημοσιευτεί.

Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας θα προαναγγέλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23.59.00. Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε καθεστώς αναστολής θα λαμβάνουν το επίδομα των 534 ευρώ, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή.

Για παράδειγμα, αν ο εργαζόμενος τεθεί σε αναστολή ολόκληρο το μήνα και για 30 ημέρες θα λάβει 534 ευρώ. Διαφορετικά θα λάβει 17,8 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής. Ταυτόχρονα το κράτος καλύπτει το 100% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στο ύψος του ονομαστικού τους μισθού. Για παράδειγμα, μισθωτός με ονομαστικό μισθό 1.000 ευρώ, καλύπτεται για εισφορές 396,6 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύονται οι απολύσεις για τις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου και για όσο χρόνο αυτό διαρκεί.





Μονομερείς δηλώσεις: Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιανουάριο 2022 μετά από υποβολή μονομερών δηλώσεων για καλλιτέχνες που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 με την ειδικότητα του μουσικού και συναφών ειδικοτήτων.



Συν- Εργασία: Επεκτείνεται το Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (που αναδείχθηκε σε σημαντικό εργαλείο στήριξης της απασχόλησης κατά την περίοδο της πανδημίας) έως και την 31η Μαρτίου 2022, για εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Οκτωβρίου 2021. Ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει το χρόνο του εργαζομένου έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσης εργασίας. Για τον χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, το 60% της αμοιβής του καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όσο ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δεν επιτρέπεται να απολυθεί.



Τηλεργασία: Σε όσες περιπτώσεις καθίσταται δυνατό από τη φύση της εργασίας (π.χ. τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εμπορικές επιχειρήσεςι ), εφαρμόζεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να θέσουν σε καθεστώς τηλεργασίας έως και το 50% των εργαζομένων που μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως.



Η τοποθέτηση εργαζομένων σε καθεστώς τηλεργασίας προαναγγέλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου θα ισχύσουν αυτά που ίσχυσαν σε προηγούμενες περιόδους εφαρμογής του.

Να σημειωθεί ότι πλέον υπάρχει το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία, για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας.



Το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους είναι:

Για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ.

Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών, 10 ευρώ.

Για την συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ.

Σύνολο 28 ευρώ

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας, το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης για κάθε περίπτωση, καθορίστηκε με βάση σχετική ειδική έκθεση (μελέτη κόστους) του οίκου PWC, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.



Η αποζημίωση για το κόστος των επικοινωνιών δεν καταβάλλεται αν ο εργοδότης το καλύπτει απ’ ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Αντίστοιχα, δεν καταβάλλεται η αποζημίωση για τη συντήρηση του εξοπλισμού αν οι συσκευές παρέχονται από τον εργοδότη



Κυλιόμενο ωράριο: Εφαρμόζεται κυλιόμενο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρξει εξειδίκευση μετά τις αναγκαίες συνεννοήσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Για παράδειγμα κι εφόσον σε μια επιχείρηση το 8ωρο ξεκινά στις 08:00 το πρωί και τελειώνει τις 16:00 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει πιάνουν δουλειά ανά κύματα ως εξής:

Το 25% στις 08:00 π.μ.

Το 25% στις 08:30π.μ.

στις 08:30π.μ. Το 25% στις 09:00 π.μ.

στις 09:00 π.μ. Το 25% στις 09:30 π.μ.

Εντείνονται οι έλεγχοι από το ΣΕΠΕ για την τήρηση των μέτρων χρήσης μάσκας και αποστάσεων στους χώρους εργασίας.



Κατώτατος μισθός: Υπενθυμίζεται ότι από 1/1/2022 ισχύει ο κατώτατος μισθός μετά την αύξηση του 2% που αποφασίστηκε

Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 2% και ορίζεται στα 663 ευρώ από 650 ευρώ προηγουμένως. Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται επίσης κατά 2% και ορίζεται στα 29,62 ευρώ από 29,04 ευρώ προηγουμένως

Ο νέος κατώτατος μισθός των 663 ευρώ μπορεί να είναι έως και 195 ευρώ υψηλότερος για όσους είχαν θεμελιωμένη προϋπηρεσία έως το 2012. Αντίστοιχα αυξάνεται το ποσό για τους έγγαμους, με το επίδομα γάμου 10%. Έτσι ο βασικός των 663 ευρώ φτάνει στα 861,90 ευρώ για όσους έχουν θεμελιωμένη προϋπηρεσία 9 και άνω ετών έως το 2012, ενώ μπορεί να αγγίξει τα 928,20 για όσους έχουν και προϋπηρεσία άνω των 9 ετών και είναι παντρεμένοι. Ειδικότερα από τα 650 που είναι σήμερα θα αυξηθεί στα 663 ευρώ ή 773,5 ευρώ αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο και το νέο κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών θα διαμορφωθεί από 29.04 σε 29.62 ευρώ.

Ο νέος κατώτατος μισθός για τον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα με 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσία διαμορφώνεται στα 663 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα 729.30 . Για το μισθωτό με προϋπηρεσία από 3 έως 6 χρόνια διαμορφώνεται σε 729.3 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα 795.60. Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία από 6 έως 9 χρόνια διαμορφώνεται σε 795.6 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα 861.60. Για το μισθωτό με προϋπηρεσία άνω των 9 ετών διαμορφώνεται στα 861.9 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα 928.20

Επίσης η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει τα επιδόματα του ΟΑΕΔ με το σημαντικότερο το επίδομα ανεργίας που θα αυξηθεί κατά 9 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης ,ισχύουν στο ακέραιο οι πρόσφατες δηλώσεις τόσο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη σε σχέση με τη διαδικασία της πρόσθετης αύξησης του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου το 2022.

Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού –πέραν του 2% που θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου εντός του 2022 αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Το ποσοστό αύξησης και ο χρόνος εφαρμογής του μέτρου θα εξαρτηθούν από την ανάπτυξη, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό αλλά και την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Τα σενάρια, αν και είναι νωρίς ακόμη, προβλέπουν αύξηση ακόμα και 5% αν ο ρυθμός ανάπτυξης ξεπεράσει αυτό το ποσοστό. Ανάλογα με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, θα εξεταστεί αν το 5% θα αποτελέσει σωρευτική αύξηση ( δηλαδή 2%+ 3%) το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2022 αντίστοιχα η αν ο κατώτατος μισθός μετά το καλοκαίρι θα αυξηθεί συνολικά πάνω από 5%.

«Πρώτο ένσημο»: Επιπρόσθετα, από 1/1/2022 τίθεται σε εφαρμογή για νέους 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» για την πρώτη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το πρόγραμμα, κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και εντάσσεται στο «Πρώτο Ένσημο», επιδοτείται για χρονικό διάστημα έξι μηνών με 1200 ευρώ συνολικά αν πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης και για 600 ευρώ συνολικά αν πρόκειται για θέση μερικής απασχόλησης, με το ποσό να ισοκατανέμεται μεταξύ επιχείρησης και νεοπροσλαμβανομένου. Έτσι κινητροδοτούνται αφενός οι νέοι να αναζητήσουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβει για να λάβουν την επιδότηση, αφετέρου οι εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς θα μειώνεται το μισθολογικό κόστος.



Οι βασικοί άξονες του «Πρώτου Ενσήμου» είναι οι ακόλουθοι:



Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται για χρονικό διάστημα έξι μηνών ως εξής:





Νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης επιδοτείται με ποσό 1.200 ευρώ, που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Καταβάλλονται δηλαδή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος του. Ποσό ύψους 600 ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Η νέα θέση με σύμβαση μερικής απασχόλησης -που δεν μπορεί να υπολείπεται των 20 ωρών εβδομαδιαίως- επιδοτείται με 600 ευρώ. Τα 300 ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις και τα υπόλοιπα 300 καταβάλλονται στον εργοδότη με την ολοκλήρωση του προγράμματος.. Εάν η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, η νέα θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με το είδος της σύμβασης (η μερικής απασχόλησης επιδοτείται με το ήμισυ του ποσού). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μήνα.

Οι νέοι που εντάσσονται στο «Πρώτο Ένσημο» δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός εάν η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.



Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας



Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το «Πρώτο Ένσημο» είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 12η Νοεμβρίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της νομοθετικής ρύθμισης για το πρόγραμμα) για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.



Ο έλεγχος για την συμμόρφωση με την υποχρέωση της διατήρησης των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ και του e-ΕΦΚΑ. Εάν συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Στην περίπτωση έκπτωσης του εργοδότη, ο ωφελούμενος εργαζόμενος δεν εκπίπτει του προγράμματος.





Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας ενός επιδοτούμενου εργαζόμενου στο πλαίσιο του προγράμματος με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο. Η επιχείρηση όμως μπορεί να κάνει αίτηση για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.



Συνδυασμός με το ανοιχτό πρόγραμμα των 150.000 νέων θέσεων εργασίας



Για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται και εντάσσεται στο «Πρώτο Ένσημο» και η σύμβαση εργασίας του νεοπροσλαμβανόμενου έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών, η επιχείρηση, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ενταχθεί ταυτόχρονα για τον ίδιο εργαζόμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), όπως ισχύει, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Πρόκειται για το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας που ολοκληρώθηκε προ ημερών και «ανοίγει» εκ νέου στις 1/1/2022, με την προσθήκη 50.000 νέων θέσεων εργασίας, όπως έχει προαναγγελθεί.



Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της επιδότησης της παρούσας, η επιχείρηση επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Υπογραμμίζεται ότι ισχύει η ρήτρα της διατήρησης των θέσεων εργασίας.



Διαδικασία υποβολής αιτήσεων- Λήψη επιδότησης



Για την ένταξη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στο «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», ακολουθείται η εξής διαδικασία:





Η επιχείρηση που επιθυμεί να προβεί σε μία ή περισσότερες νέες προσλήψεις υποβάλλει για κάθε νέο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία της, τα στοιχεία του νέου που θέλει να προσλάβει, όνομα τράπεζας και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα του υπό πρόσληψη νέου ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Ελέγχεται δηλαδή ότι ο δυνητικά ωφελούμενος είναι ηλικίας 18-29 ετών, και ότι δεν διαθέτει προϋπηρεσία. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους. Ύστερα από την έγκριση της αίτησης της επιχείρησης για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, η επιχείρηση, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να εντάξει έναν ή περισσότερους ωφελούμενους παράλληλα και στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» και στο πρόγραμμα των 150.000 νέων θέσεων εργασίας υποβάλλει για κάθε νέο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη παράλληλης ένταξης στο Ανοικτό Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την ΚΥΑ του Προγράμματος εκείνου.



Ύστερα από την έγκριση της αίτησης της επιχείρησης για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου και στα δύο προγράμματα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η επιχείρηση αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση των αιτήσεων, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στα δύο προγράμματα.



Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα στον ωφελούμενο την ένταξή του στο πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» ή την παράλληλη ένταξή του και στα δύο προγράμματα.



Ο νεοπροσλαμβανόμενος, αμέσως μετά την πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα της παρούσας σε ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ωφελούμενου για το ανοικτό πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνει εκτός των προσωπικών του στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου ένταξής του στο πρόγραμμα (τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) και την τράπεζα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Στην περίπτωση της παράλληλης ένταξής του και στα δύο προγράμματα υποβάλλεται η ίδια ως άνω αίτηση.



Σημειώνεται τέλος, όπως αναφέρει το protothema.gr ότι ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται με βάση το «Πρώτο Ένσημο» καλύπτει μέρος του αριθμού των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που προβλέπονται από την επέκταση του ανοιχτού προγράμματος των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας κατά 50.000 θέσεις . Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

