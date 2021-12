Κόσμος

Φλόριντα: Τίγρης γραπώνει άνδρα που έβαλε το χέρι στο κλουβί της (βίντεο)

Δραματικές στιγμές βίωσε ένας άνδρας που μπήκε σε απαγορευμένη ζώνη Ζωολογικού Κήπου.

Το χέρι ενός άνδρα που είτε την τάιζε είτε την χάιδευε άρπαξε τίγρης σε ζωολογικό κήπο της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον Σερίφη της περιοχής, ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν εισήλθε σε απαγορευμένη ζώνη του Ζωολογικού Κήπου Naples. Ο νεαρός, περίπου 26 ετών, εργάζεται για εταιρεία καθαρισμού των τουαλετών και του καταστήματος με είδη δώρων στο Ζωολογικό Κήπο.

Σύμφωνα με τα Μέσα της περιοχής, η 8χρονη τίγρης, ονόματι Έκο, πέθανε, ενώ σε ανάρτησή του ο Ζωολογικός Κήπος γνωστοποιούσε ότι θα παρέμενε κλειστός την επομένη του σκηνικού.

Ο Σερίφης τόνισε πως ο άνδρας βρισκόταν σε απαγορευμένη και επικίνδυνη περιοχή. Οι ερευνητές από την άλλη, θεωρούν πως ο άνδρας είχε βάλει το χέρι του μέσα στο κλουβί της.

Ο νεαρός κάλεσε την Αστυνομία σε μία αγωνιώδη κλήση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο «αναγκάστηκαν» να σκοτώσουν το ζώο για να απελευθερώσει το χέρι του άνδρα.

Ο 26χρονος, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή.

