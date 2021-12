Οικονομία

Απόσυρση ταμειακών μηχανών: νέα παράταση από το ΥΠΟΙΚ

Ποιες επιχειρήσεις απειλούνται με πρόστιμο, πόσες έχουν συνδεθεί στο myData, που μέσα σε 24 ώρες “δέχτηκε” εκατομμύρια τιμολόγια, μέσω διαδικτύου.

Νέα παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2022 για την απόσυρση ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου την ώρα που η ΑΑΔΕ καταγράφει ρεκόρ ψηφιακών παραστατικών μέσω του ΜyData.

Μέσα σε μια μέρα, χθες, η ΑΑΔΕ δέχθηκε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τιμολόγια τα οποία διαβιβάστηκαν με απόλυτα ψηφιοποιημένες διαδικασίες ενώ «μετράει» 576.000 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διασυνδεθεί με αυτόματο τρόπο και επιπλέον 106.000 οι οποίες κάνουν χρήση του Mytimologio. Πρακτικά, σχεδόν το σύνολο της αγοράς έχει ανοίξει δίαυλο ηλεκτρονικής τιμολόγησης .

Η αγορά προσαρμόζεται σταδιακά στα νέα δεδομένα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και παρ’ ότι η περίοδος της πιλοτικής εφαρμογής, χωρίς πρόστιμα, τελειώνει σήμερα πρακτικά δεν πρόκειται να αλλάξουν και πολλά από την 1η Ιανουαρίου. Διατάξεις νόμου οι οποίες θα προβλέπουν ποινές για όσους δεν διαβιβάζουν ψηφιακά τα παραστατικά τους δεν έχουν καν κατατεθεί ακόμα στη Βουλή. Αφού περάσει η «αντάρα» της πανδημίας, θα προβλεφθεί εντός του 2022 και η πρακτική υποχρεωτικότητα δια της επιβολής προστίμων.

Επί του παρόντος, πρόστιμα προβλέπονται από την 1η Απριλίου σε όσους δεν προχωρήσουν έως τις 31 Μαρτίου σε αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών. Η απόφαση Βεσυρόπουλου αφορά 179 τύπους ταμειακών μηχανών οι οποίες είναι παλαιάς τεχνολογίας και δεν μπορούν να συνδεθούν online με το Taxisnet και θα πρέπει να αποσυρθούν έως τις 31 Μαρτίου. Με την ίδια απόφαση παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ.

Με τα σημερινά δεδομένα, από την 1η Απριλίου εάν δεν υπάρξει κι άλλη παράταση οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία «όποιος εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο».

Πηγή: Euro2day.gr

