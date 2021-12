Πολιτική

Εμβόλιο - Μητσοτάκης: Η επιστήμη σύμμαχος κατά της παραπληροφόρησης

Νέα καμπάνια του υπουργείου Υγείας μέσω βίντεο, το οποίο και ανήρτησε ο Πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «ανέβασε» στο διαδίκτυο βίντεο της εμβολιαστικής καμπάνιας του υπουργείου Υγείας, στο οποίο εμφανίζεται ένας ηλικιωμένος που αναρωτιέται για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και ζητά να του εξηγήσει κάποιος ξεκάθαρα. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στυλιανός Λουκίδης, και αναφέρει ότι 9 στους 10 θανάτους από covid αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών και πως το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου.

Ο πρωθυπουργός, στην ανάρτησή του, γράφει το εξής μήνυμα: «7 στους 10 Έλληνες έχουν κάνει τουλάχιστον την α' δόση του εμβολίου. Ενώ οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών έκλεισαν πάνω από 170.000 νέα ραντεβού τον τελευταίο μήνα.

Η προσπάθεια συνεχίζεται. Με σύμμαχο την επιστήμη δίνουμε τη μάχη κατά της πανδημίας και της παραπληροφόρησης!».

