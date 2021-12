Οικονομία

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Το ωράριο των καταστημάτων

Τι ώρες λειτουργούν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, την τελευταία ημέρα του χρόνου.

Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν και σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, ενώ ειδικό ωράριο έχουν και τα καταστήματα της τράπεζας.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν 10:00 – 18:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ 8:00 – 20:00.

Οι τράπεζες θα κλείσουν νωρίτερα, δηλαδή στις 13:00.

Το Σάββατο 1η Ιανουαρίου και την Κυριακή 2, καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά.

Το εορταστικό ωράριο

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο, έχει ως εξής:

Παρασκευή 31/21/2021 10.00 – 18.00

Σάββατο 1/1/2022 ΑΡΓΙΑ

Κυριακή 2/1/2022 ΚΛΕΙΣΤΑ

Από την πλευρά του ο ΣΕΛΠΕ ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια των εορτών τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν ανοικτά:

• Τις καθημερινές από τις 10:00 έως τις 21:00

• Τα Σάββατα από τις 9:00 έως τις 20:00

