Θεσσαλονίκη: Εκκένωση κατάληψης στο ΑΠΘ (εικόνες)

Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο «Στέκι Βιολογικού».

Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης έγινε τα ξημερώματα στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο «Στέκι Βιολογικού» στις 6 περίπου του πρωί.

Ο χώρος βρισκόταν υπό κατάληψη εδώ και σχεδόν 30 χρόνια και χρησιμοποιείτο τόσο από φοιτητές όσο και από εξωπανεπιστημιακούς.

Παρουσία δικαστικού λειτουργού και με συνοδεία αστυνομικών σκύλων, άνοιξαν τις πόρτες που ήταν κλειδωμένες και μπήκαν στο εσωτερικό προκειμένου να «σκανάρουν» τους χώρους για άτομα και τυχόν πολεμοφόδια.

Ο χώρος επιθεωρήθηκε από τους αστυνομικούς και όταν διαπιστώθηκε πως ήταν κενός ανθρώπων, έφτασαν εκεί εργάτες, οι οποίοι ξεκίνησαν εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου.

Σύμφωνα πληροφορίες, πρόθεση της Πρυτανείας είναι να αξιοποιηθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα βρίσκεται κατειλημμένος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα. Περιμετρικά του ΑΠΘ υπήρχαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί.

