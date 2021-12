Αθλητικά

Μπακς – Αντετοκούνμπο: “έγραψε” στην τελευταία νίκη του 2021

Μεγάλη νίκη των Μπακς στον τελευταίο αγώνα του χρόνου. Εντυπωσιακός για ακόμα μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Με τον καλύτερο τρόπο αποχαιρέτησαν οι Μπακς το 2021, που πέρασαν από το Ορλάντο κερδίζοντας τους Μάτζικ με 136-118. Με αυτή τη νίκη τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 24-13, που τους διατηρεί στην τρίτη θέση της Ανατολής πίσω από Μπρούκλιν (23-10) και Σικάγο (22-10). Αντίθετα οι Μάτζικ έπεσαν στο 7-29 και βρίσκονται στην προτελευταία θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι εντυπωσιακός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (12/18 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/6 βολές), 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε 25 πόντους και ο Κρις Μίντλετον είχε 22 πόντους.

Για τους γηπεδούχους, που είχαν 12(!) απουσίες, ο Φραντζ Βάγκνερ είχε 20 πόντους ενώ 19 πρόσθεσε ο αδερφός του, Μο Βάγκνερ.

33 points in 31 minutes for @Giannis_An34. #NBAAllStar



33 PTS | 12 REB | 5 AST | 2 BLK pic.twitter.com/QUxwsoU6FL — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2021

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκθείασε τους συμπαίκτες του και υποστήριξε πως η ομάδα πρέπει να μείνει ταπεινή και πεινασμένη για τη συνέχεια:

Πιο συγκεκριμένα ο «Giannis» είπε:

«Σίγουρα έχουμε μία ολοκληρωμένη ομάδα, έχουμε καλά παιδιά, καλούς συμπαίκτες και πολύ ταλέντο. Όσο περισσότερο παίζουμε όλοι μαζί τόσο καλύτεροι θα γινόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Ο ουρανός είναι το ταβάνι γι αυτή την ομάδα αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί και πεινασμένοι για περισσότερα».

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς (01:30) με αντίπαλο τους Νιου Όρλινς Πέλικανς στο «Fiserv Forum».

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Φιλαδέλφεια (19-16), που πέρασε από τη Νέα Υόρκη κερδίζοντας τους Νετς με 110-102. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζοέλ Εμπίιντ με 34 πόντους ενώ 25 πόντους σημείωσε ο Ταϊρίς Μάξεϊ και 17 ο Σεθ Κάρι. Για το Μπρούκλιν ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε triple double με 33 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ ενώ 33 πόντους σημείωσε ο Κέβιν Ντουράντ.

Τέλος στη Ουάσινγκτον οι Ουίζαρντς επέστρεψαν στις νίκες κερδίζοντας το Κλίβελαντ με 110-93. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπράντλεϊ Μπιλ με 29 πόντους και 10 ασίστ στην επιστροφή του από το πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας της λίγκας ενώ 25 πόντους και 10 ριμπάουντ είχε ο Κάιλ Κούζμα. Για τους Καβαλίερς ο Κέβιν Λοβ είχε 24 πόντους και 11 ασίστ και ο Έβαν Μόμπλεϊ είχε 21 πόντους.

