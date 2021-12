Συνταγές

Χοιρινό καρέ με λαχανικά και σάλτσα σύκου από τον Πέτρο Συρίγο

Ακόμη μια γευστική πρόταση για το γιορτινό τραπέζι, από τον σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, Πέτρο Συρίγο

Χοιρινό καρέ με λαχανικά και υπέροχη σάλτσα σύκου ετοίμασε και μας προτείνει ο Πέτρος Συρίγος!

Όπως λέει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», είναι μια ιδανική συνταγή για το γιορτινό τραπέζι, που θα εντυπωσιάσει τους πάντες.

Συστατικά για το χοιρινό καρέ

3 κιλά χοιρινό καρέ

2 κ.τ.σ αποξηραμένο θυμάρι ή μαραθόσπορο

700 ml λευκό κρασί

ημίχονδρο αλάτι

φρεσκοαλεσμένο πιπέρι

Για τα λαχανικά

1 κιλό πατάτες baby

2 κρεμμύδια

5 καρότα

½ κιλό λαχανάκια Βρυξελών

2 σκ. Σκόρδο

4 κολοκύθια

καλαμπόκι

4 κλωνάρια θυμάρι

3 φύλλα δάφνης

100 ml ελαιόλαδο

2 κ.τ.σ μουστάρδα

Η συνταγή για το χοιρινό καρέ με λαχανικά Ζητάμε από τον χασάπη μας 3 κιλά χοιρινό καρέ, να μας το κάνει γαλλικής κοπής, το χοιρινό θα πρέπει να είναι από νεαρό ζώο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 κιλά. Με ένα κοφτερό μαχαίρι κάνουμε μικρές τομές στο δέρμα για να απελευθερωθεί στο ψήσιμο το λίπος που βρίσκεται από κάτω. Κάνουμε μασάζ με το αλάτι και το αφήνουμε όλο το βράδυ στο ψυγείο ξεσκέπαστο να στεγνώσει το δέρμα. Την επόμενη μέρα βάζουμε ελαιόλαδο και θυμάρι ή μαραθόσπορο. Βάζουμε το χοιρινό στη σχάρα του φούρνου και από κάτω ένα ταψί με το λευκό κρασί και 1 ποτήρι νερό. Ψήνουμε στους 220 βαθμούς στον αέρα για 20 λεπτά, στη συνέχεια χαμηλώνουμε στους 200 και ψήνουμε για 1 ώρα, ελέγχουμε μήπως χρειαστεί νερό. Καθώς ψήνεται κόβουμε όλα μας τα λαχανικά σε χοντρά κομμάτια και ανακατεύουμε με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ανοίγουμε τον φούρνο μετά τη 1 ώρα. Προσθέτουμε τα λαχανικά στο ταψί με το κρασί και το κρέας από πάνω στα λαχανικά χαμηλώνουμε στους 180 και ψήνουμε για 50 λεπτά ή έως οτου ψηθούν τα λαχανικά. Βγάλτε από τον φούρνο αφήστε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά και κόψτε σε φέτες Συστατικά για Chutney (τσάτνεϊ) σύκου 375 γραμμάρια αποξηραμένα σύκα ψιλοκομμένα (αφαιρούνται οι μίσχοι)

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

500 ml λευκό ξίδι μήλου

100 γρ. μέλι

100 γρ πετιμέζι

1/2 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο Τζίντζερ

1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα με σιναπόσπορους

1 ξυλάκι κανέλας

1/4 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο μπαχάρι

1/4 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο

Η συνταγή για το Chutney (τσάτνεϊ) σύκου Βάζετε τα σύκα σε μεσαίο μπολ, τα σκεπάζετε με κρύο νερό, τα αφήνετε όλη τη νύχτα να φουσκώσουν. Την επομένη ήμερα τα στραγγίζετε. Ανακατεύουμε τα σύκα με τα υπόλοιπα υλικά σε μια μέτρια κατσαρόλα, ανακατεύουμε σε δυνατή φωτιά, χωρίς να βράσουν, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αφήνουμε να πάρει βράση. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σιγοβράζουμε, ακάλυπτα, ανακατεύοντας περιστασιακά, περίπου 30 λεπτά ή μέχρι να πήξει ελαφρώς το chutney. Πετάξτε την κανέλα. Για να ρευστοποιήσουμε το chutney κάνουμε ένα παχύρευστο ζωμό από 2 κύβους λαχανικών 600 μλ νερό και 2 ΚΣ Ρου. Αναμειγνύουμε τον χυλό με το Chutney το ρευστοποιούμε σε ένα μούλτι και είναι έτοιμο.