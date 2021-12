Κοινωνία

Γυναικοκτονίες: Μαθητές δημοτικού έκαναν βίντεο για τις 17 γυναίκες

Ευχές διαφορετικές από συνήθως έστειλαν μαθητές δημοτικού από την Επίδαυρο.

Ένα διαφορετικό βίντεο ευχών έφτιαξαν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου Αγίου Δημητρίου Επιδαύρου, με τους μαθητές να στέλνουν ηχηρό μήνυμα.

Το βίντεο στο οποίο μιλάνε τα παιδιά, αλλά πρωταγωνιστούν οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από τους συντρόφους τους, είναι απλό, λιτό και σαφές.

Αγόρια προβάλουν δικαιολογίες που συχνά ακούγονται ή υπονοούνται από τους γυναικοκτόνους, ενώ μία μαθήτρια στο τέλος του βίντεο «φωνάζει» την ξεκάθαρη αλήθεια.

«Γυναικοκτονία δεν σημαίνει σκοτώνεις μία γυναίκα. Σημαίνει την σκοτώνεις επειδή ΕΙΝΑΙ γυναίκα» αναφέρει η ανακοίνωση του σχολείου.

Ο τίτλος του βίντεο είναι «17», όσες και οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν το 2020 από τους άνδρες ή τους συντρόφους τους στην Ελλάδα.

Η Καρολάιν, η Γαρυφαλλιά, η Νεκταρία ήταν κάποιες από αυτές.

Πηγή βίντεο: YouTube/NikosGalanis

