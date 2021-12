Πολιτική

Κουτσούμπας: τα κάλαντα και το μήνυμα για το 2022 (εικόνες)

Κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας άκουσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, στην έδρα του κόμματος, στον Περισσό.

Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έψαλαν στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, το πρωί της Παρασκευής στον Περισσό, μαθητές και γονείς του Μουσικού Σχολείου Ιλίου.

Η έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό, αντήχησε μελωδίες και γλυκές παιδικές φωνές που έψαλαν τα κλασσικά κάλαντα, αλλά και κάλαντα της Ικαρίας και της Θράκης όπως και τα δικά τους αυτοσχέδια κάλαντα.

«Π' αυγινικό κι αν βγήκαμι σ' αρχουντικό θα πάμι/ να πούμι στουν αφέντη μας τουν πουλυχρουνιμένου/ που 'χει τα σπίτια τα ψηλά μι τα ψηλά παρμάκια,/ απού 'χει τις τρανές αυλές, τις μαρμαρουστουμένις./ Ανοιξι, πόρτα μ' άνοιξι, άνοιξι καναρένια,/ έχου δυο λόγια να σι πω κι κείνα ζαχαρένια./ Αγιους Βασίλης έρχιτι απού την Κισαρεία,/ βαστάει πένα κι χαρτί, χαρτί κι καλάμάρι./

Σήμερα εδώ δεν ήρθαμι μουνάχα να ευχηθούμι/ μα κι με τα τραγούδια μας προβλήματα να πούμι./ Καθηγητές δεν έχουμι, εξοπλισμό, σχολεία, / κτίρια να 'νι ασφαλή, πληρώνουμι βιβλία./ Πάντα στο νου σας να 'χιτι Παιδεία και Υγεία/ κι να 'στε πάντα πλάι μας σι κάθι αγουνία/ Ιμείς τουν κόσμου θέλουμι καλύτερο να γίνει/ Το δίκιο θα παλεύουμι όνειρο να μη μείνει/

Σ' αυτό το σπίτι τ' αψηλό πέτρα να μη ραγίσει/ κι ου νοικοκύρης του σπιτιού, χίλια χρόνια να ζήσει./ Εσφάξαμι τουν πετεινό κι αφήσαμι την κότα,/ δώσ' μας κυρά μας του μπαξίσ' να πάμι σ' άλλη πόρτα».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αφού άκουσε τα κάλαντα ευχήθηκε καλή χρονιά λέγοντας «Το μέλλον ανήκει σε σας, τη νέα γενιά, στους νέους και τις νέες και βέβαια μαζί με τις μεγαλύτερες ηλικίες, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα σε αυτή τη ζωή από τον αγώνα όλων μας για να ζήσουμε σε μία νέα κοινωνία, χωρίς αδικία, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πόλεμο. Κι αυτή τη χρονιά που έρχεται, τη νέα χρονιά, το 2022, η λαϊκή κινητοποίηση και πάλη, η συμπόρευση με το ΚΚΕ μπορούν να βάλουν τη δική τους σφραγίδα σε όλες τις εξελίξεις. Καλή χρονιά σας εύχομαι ξανά, χρόνια πολλά, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουτσούμπας μοίρασε συμβολικά δώρα, όπως είπε «για αυτές τις όμορφες στιγμές που περάσαμε σήμερα το πρωί μαζί, παραμονή Πρωτοχρονιάς».





