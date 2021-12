Πολιτική

Βαρουφάκης: το 2022 να μας βρει με το κεφάλι ψηλά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στο μήνυμα του για το 2021 που φεύγει και τον νέο έτος, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρει «Το 2021 χάσαμε δικούς μας. Χάσαμε γείτονες. Χάσαμε αρχαία δάση. Χάσαμε ελευθερίες. Χάσαμε πολλούς και πολλά. Είθε ο ερχομός του 2022 να δυναμώσει την πεποίθηση μέσα μας ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν διαφορετικά-εφ’ όσον βέβαια δεν κάνουμε τα ίδια. Εφ’ όσον αναλάβουμε την ευθύνη της ρήξης μ’ ένα σύστημα που συνεχώς συγκαλύπτει την οικονομική και ηθική του χρεοκοπία. Ένα σύστημα που επιμένει να παρουσιάζει τον εαυτό του ως τη λύση στα προβλήματα που το ίδιο το σύστημα παράγει. Ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται τις κρίσεις που το ίδιο παράγει για να κερδίζουν οι λίγοι εις βάρος των πολλών».

«Είμαι αισιόδοξος επειδή πιστεύω σ’ αυτό το λαό. Όσο και να τον λοιδορούν εκείνοι που τον φορτώνουν με τις δικές τους αμαρτίες, αυτός ο λαός και θέλει και μπορεί. Εύχομαι μια καλή Πρωτοχρονιά σε όλες και όλους, έτσι ώστε η νέα χρονιά, το 2022, να μας βρει με το κεφάλι ψηλά. Χρόνια πολλά», καταλήγει ο Γιάννης Βαρουφάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις για το 2022 (βίντεο)

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους

“Το Πρωινό” - Λευτέρης Πετρούνιας: τα μετάλλια, η Μιλλούση και οι κατάρες στα παιδιά του (βίντεο)