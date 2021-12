Παράξενα

Κορονοϊός: νεογέννητο “πρωταγωνιστεί” σε επικό βίντεο... με το τραγούδι του Lion King!

Viral έγινε το βίντεο του TikTok στο οποίο ένα μωρό «συστήνεται» για πρώτη φορά στους συγγενείς του.

Τα μέτρα και ο φόβος για τον κορονοϊό όχι μόνο δεν εμπόδισαν τους νέους γονείς να «συστήσουν» το μωρό στην οικογένειά τους, αλλά τους έγιναν και κίνητρο δημιουργικότητας.

Μέσω ενός βίντεο που έγινε viral στο TikTok, με εκατομμύρια προβολές, οι συγγενείς ενός νεογέννητου, το είδαν για πρώτη φορά.

Η θεία του, η αδελφή του πατέρα του, ανέβασε το βίντεο που ξεκινά με κουρτίνες κλειστές και καλυμμένες με ένα σωρό λούτρινα, ενώ μπροστά υπάρχει ένα πινακάκι με το όνομα και την ημερομηνία γέννησης του μικρού.

«Ο αδελφός μου έκανε όλη αυτήν την παρουσίαση για να δούμε το νέο ανιψιό μου με αυτό το μεγάλο φινάλε», έγραψε η περήφανη θεία στο βίντεο που έχει για μουσική υπόκρουση το «Circle of Life» από το «Lion King» και φαίνεται το μωρό μπροστά στα χριστουγεννιάτικα στολίδια.

