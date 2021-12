Οικονομία

Κορονοϊός - αναστολή σύμβασης: Οι ΚΑΔ που δικαιούνται τα 534 ευρώ

Η λίστα με τους υπαλλήλους, που δικαιούνται την αποζημίωση για την αναστολή της σύμβασης εργασίας τους.

Τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Ιανουάριο 2022 σε επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκε απαγόρευση μουσικής και των οποίων περιορίστηκε η λειτουργία έως τα μεσάνυχτα με εντολή δημόσιας αρχής, καθορίζει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Χρήση του μέτρου μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι επισυνάπτονται.

2. Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν σε αναστολή για τον Ιανουάριο τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 30ή Δεκεμβρίου 2021, με υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και υποχρεούνται να μην προβούν σε απολύσεις για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή. Επιπρόσθετα, μπορούν να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή.

3. Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.

4. Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα είτε ολόκληρο τον μήνα. Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 10η Ιανουαρίου 2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων-εργοδοτών δύνανται να υποβληθούν από την ημέρα ενεργοποίησης του συστήματος υποβολής δηλώσεων στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» έως και τη 10η/1/2022. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία της προαναγγελίας, η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας και, κατά συνέπεια, ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζομένους του.

Η λίστα με τους ΚΑΔ

