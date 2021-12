Κοινωνία

Κορονοϊός - Εστίαση: συλλήψεις και πρόστιμα για υπέρβαση ωραρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντατικοί είναι οι έλεγχοι για την τήρηση των νέων μέτρων που ισχύουν στην εστίαση, ενώ συνεχίζονται και οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων.

Σε 83.563 ανήλθαν οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού, χθες, Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου, ενώ οι 38.312 διενεργήθηκαν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Πραγματοποιήθηκαν 8 συλλήψεις, ανεστάλη η λειτουργία 11 καταστημάτων, ενώ επιβλήθηκαν 465 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, τα αποτελέσματα των ελέγχων, έχουν ως εξής:

465 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας και συναφείς παραβάσεις, ενώ επιβλήθηκαν 460 πρόστιμα των 300 ευρώ και 5 των 150 ευρώ, ως εξής:

96 στη Θεσσαλονίκη,

43 στα Ιόνια Νησιά,

38 στο Βόρειο Αιγαίο,

36 στην Αττική,

36 στη Δυτική Ελλάδα,

35 στη Θεσσαλία,

33 στην Κεντρική Μακεδονία,

32 στο Νότιο Αιγαίο,

28 στην Ήπειρο,

28 στην Πελοπόννησο,

21 στην Κρήτη,

19 στη Στερεά Ελλάδα,

12 στη Δυτική Μακεδονία και

8 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

8 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300 ευρώ, εκ των οποίων 4 στην Θεσσαλία, 1 στο Βόρειο Αιγαίο, 1 στη Δυτική Ελλάδα, 1 στην Πελοπόννησο και 1 στην Δυτική Μακεδονία.

118 παραβάσεις και 8 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας και συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων.

Συγκεκριμένα:

Στην Αττική,

Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφενείου, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 6 πελάτες,

Σύλληψη και 10.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, με επιβολή 30ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας,

Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Στη Δυτική Μακεδονία,

Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας,

8 παραβάσεις σε πελάτες καταστήματος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας,

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτη καταστημάτων.

Στη Θεσσαλονίκη,

Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο οβελιστηρίου, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας,

Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ μπαρ, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής,

8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων.

Στο Νότιο Αιγαίο,

Από 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 3 καταστήματα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας,

6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους , ιδιοκτήτη και πελάτες καταστημάτων.

Στην Κρήτη,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ μπαρ, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας,

16 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους, ιδιοκτήτες και πελάτη καταστημάτων.

Στα Ιόνια Νησιά,

10.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 30ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας,

5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας,

12 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων.

Στη Στερεά Ελλάδα,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφετέριας, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη.

7 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη, εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στη Δυτική Ελλάδα,

4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη, εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων,

1 παράβαση σε άτομο για παραβίαση καραντίνας.

Στην Πελοπόννησο

5.000 ευρώ πρόστιμο σε καφετέρια, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής,

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο και πελάτη καταστημάτων,

1 παράβαση για στέρηση των απαραίτητων πιστοποιητικών σε επιβάτη λεωφορείου.

Στη Θεσσαλία, 8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στην Ήπειρο, 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στην Κεντρική Μακεδονία, 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη, εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στο Βόρειο Αιγαίο, 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (PassengerLocatorForm) από ταξιδιώτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Κρήτη

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους

Κορονοϊός – νέα μέτρα: τι ισχύει για delivery και take away