Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Σύσκεψη στο Μαξίμου για νέα μέτρα στήριξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν τα νέα μέτρα στήριξης στην ενέργεια.

Η αξιολόγηση της κατάστασης στην διεθνή αγορά ενέργειας και η λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τον Ιανουάριο του 2022 βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως έγινε γνωστό, οι αποφάσεις θα ληφθούν και θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ κατά την διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν οι επιπτώσεις από την πορεία των τιμών στο ρεύμα, στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και στο ύψος του πληθωρισμού και οι διαθέσιμες εναλλακτικές για την πιο στοχευμένη και αποτελεσματική προσαρμογή του πακέτου κρατικών ενισχύσεων προς όλους όσοι πλήττονται.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και 'Ακης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς και ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις για το 2022 (βίντεο)

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους

Κορονοϊός: νεογέννητο “πρωταγωνιστεί” σε επικό βίντεο... με το τραγούδι του Lion King!