“Perseverance”: όσα “είδε” στον Άρη το 2021 (βίντεο)

Ο απολογισμός της NASA για την πλέον επιτυχημένη μέχρι σήμερα διαστημική αποστολή, στον “κόκκινο πλανήτη”.

Το Φεβρουάριο του 2021 προσεδαφίστηκε στον Άρη το πιο προηγμένο ρομπότ εξερεύνησης που έχουμε στείλει στον "Κόκκινο Πλανήτη".

Αποστολή του ήταν να συλλέξει δείγματα του εδάφους και πετρωμάτων του πλανήτη τα οποία έρθουν στη Γη με επόμενες αποστολές για μελέτη.

Το ρομπότ αναζητεί επίσης ίχνη ζωής που πιθανώς υπήρχε κάποτε στον Άρη. Φυσικά τα προηγμένα του όργανα καταγράφουν και συλλέγουν και άλλα γεωατμοσφαιρικά δεδομένα ενώ φυσικά καταγράφει συνεχώς και φωτογραφίες και βίντεο.

Το ρόβερ μετέφερε στον Άρη και ένα drone το οποίο όχι μόνο κατάφερε να πετάξει αλλά ξεπερνώντας κάθε προσδοκία συνεχίζει δέκα μήνες μετά να πραγματοποιεί αποστολές ενώ ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει πέντε πτήσεις σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Όπως είναι ευνόητο πρόκειται για από τις σημαντικές διαστημικές αποστολές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αλλά και σίγουρα η πιο πετυχημένη στον Άρη.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της χρονιάς η NASA κάνει έναν απολογισμό της αποστολής δίνοντας στη δημοσιότητα ένα βίντεο από όσα είδε και έκανε το Perseverance.

Σε αυτούς τους δέκα μήνες το ρόβερ έχει καλύψει και εξερευνήσει μια απόσταση περίπου τριών χλμ. Έχει συλλέξει δείγματα πετρωμάτων, έχει καταγράψει περίπου 100 χιλιάδες φωτογραφίες ενώ το drone έχει πραγματοποιήσει 18 πτήσεις.

