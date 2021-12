Οικονομία

Ο Σταϊκούρας εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο

Οι γιατροί έκριναν σκόπιμο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετώπιζε ο Υπ. Οικονομικών.

Εκτάκτως στο νοσοκομείο εισήχθη το βράδυ της Πέμπτης ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος σήμερα υποεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως αναφέρεται σε ιατρικό ανακοινωθέν:

"Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας εισήχθη στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center εκτάκτως χθες 30/12/2021, με οξύ κοιλιακό άλγος.

Κλινικοεργαστηριακώς, διαπιστώθηκε οξεία λιθιασική χολοκυστίτιδα.

Έλαβε την κατάλληλη συντηρητική θεραπευτική αγωγή και υποβλήθηκε σήμερα 31/12/2021 σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή επιτυχώς.

Η κλινική του εικόνα και η μετεγχειρητική πορεία είναι εξαιρετική.

Θα παραμείνει νοσηλευόμενος για λίγα 24ωρα".

Το ιατρικό ανακοινωθέν υπογράφουν οι θεράποντες ιατροί του Υπουργού Οικονομικών, Αντώνιος Ν. Δημητρακόπουλος (Δ/ντής Γ΄ Παθολογικής Κλινικής) και Γεώργιος Αναστασόπουλος (Δ/ντής Β΄ Χειρουργικής Κλινικής)

