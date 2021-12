Κοινωνία

“Revenge porn”: Ανέβασε ροζ βίντεο στο διαδίκτυο, το έστειλε και στην μάνα της κοπέλας

Σε ποιον άλλον έστειλε ο νεαρός, το βίντεο με την πρώτην σύντροφο του, συνοδεύοντας το με υβριστικά σχόλια. Τι είπε η καταγγέλλουσα.

Καθημερινά αυξάνονται τα περιστατικά "revenge porn" - διαρροής ροζ βίντεο σε ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου.

Στην Πάτρα, συνελήφθη ένας 25χρονος, έπειτα από καταγγελία της 23χρονης πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 23χρονη κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της ανήρτησε σε ιστότοπο πορνογραφικού περιεχομένου βίντεο με ερωτικές τους πράξεις.

Μάλιστα, ο πρώην σύντροφός της έστειλε και το βίντεο στον εργοδότη της, καθώς και στν μητέρα της κοπέλας, συνοδεύοντας το με υβριστικά σχόλια.

Ο νεαρός κατηγορείται για απειλή, εξύβριση, δυσφήμιση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και πλέον είναι αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, αναφέρονται τα εξής:

"Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για απειλή, εξύβριση, δυσφήμιση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 29-12-2021 στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ημεδαπός κατηγορούμενος για απειλή, εξύβριση, δυσφήμιση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, μετά από καταγγελία ημεδαπής για αποστολή από τον κατηγορούμενο βίντεο με προσωπικές τους στιγμές, το οποίο προηγουμένως είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στους οικείους της και στον εργοδότη της, το Τμήμα Ασφαλείας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διερεύνησε την υπόθεση, πιστοποίησε την εγκληματική πράξη του κατηγορουμένου και προέβη στη σύλληψη του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

