Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας: Είμαστε περήφανοι για την “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” (εικόνες)

Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ευλόγησε, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού κ. Κωνσταντίνου Δήμτσα και όλου του προσωπικού των υπηρεσιών και δομών της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κ. Γαβριήλ, μετέφερε την ευλογία και τις ευχαριστίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, Προέδρου της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», σε όλο το προσωπικό, για το έργο τους, στον συνάνθρωπο και τις ευχές του για μια καλή, ευλογημένη και δημιουργική χρονιά!

Απευθυνόμενος στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Κωνσταντίνο Δήμτσα και το προσωπικό τους συνεχάρη για το έργο τους και τους κάλεσε να συνεχίσουν να προσφέρουν, με την αγάπη που έχουν, στους ανθρώπους που υποφέρουν από την πανδημία και την ακρίβεια.

«Πάντοτε παρακολουθώ και προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να συνδράμω και να είμαι κοντά σας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε, «ο χρόνος που πέρασε σημαδεύτηκε από την πανδημία, η οποία άλλαξε τις ζωές των ανθρώπων. Η Εκκλησία προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις που έχει, να ανταποκριθεί στη μεγάλη αυτή ευθύνη και πρόκληση, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ,όμως, ούτε μια στιγμή δεν περιόρισε το έργο και την στήριξή της στο συνάνθρωπο και γι’ αυτό όλοι μας είμαστε περήφανοι».

Νομίζω ότι και η χρονιά, η οποία εισέρχεται θα έχει να αντιμετωπίσει εξίσου τις ίδιες προκλήσεις και χρειάζεται, εμείς τα πρόσωπα της Εκκλησίας, να συμβάλουμε και πνευματικά αλλά και ουσιαστικά, πρακτικά για να σταθούμε δίπλα στον άνθρωπο. Αυτή τη χρονιά, την οποία θα εισέλθουμε είναι μια χρονιά ιδιαίτερης μνήμης και αξίας για όλους του Έλληνες Χριστιανούς Ορθοδόξους διότι θα τιμήσουμε την μνήμη των εκατό ετών από την Καταστροφή της Σμύρνης. Ένα σημαντικό γεγονός το οποίο έρχεται σε συνέχεια των διακοσίων ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Εύχομαι ο Θεός να μας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις που όλοι θα προγραμματίσουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και που σε αυτές θα πρωτοστατήσει η ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’».

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και τον Σεβασμιώτατο κ. Γαβριηλ για την καθημερινή στήριξη και βοήθεια του έργου της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», έκανε απολογισμό του φιλανθρωπικού έργου της και παρουσίασε το σχέδιο με το οποίο θα παρέμβει στις προκλήσεις του 2022.

Τέλος ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους και τους εθελοντές του Οργανισμού γιατί, όπως είπε: «περάσαμε δύσκολα και είμασταν όλοι στις επάλξεις και στις θέσεις μας».

Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ με τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, αντήλλαξαν ευχές με το προσωπικό στη Κεντρική Διοίκηση, συνομίλησαν με διαδικτυακή επικοινωνία με το προσωπικό των δομών και μοίρασαν δώρα σε όλους.

Τον Σεβασμιώτατο συνόδευε, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, Αρχιμ. Επιιφάνιος Αρβανίτης και Ιερείς τις Μητροπόλεως.

