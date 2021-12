Πολιτική

Μητσοτάκης: Τον χειμώνα της αβεβαιότητας θα διαδεχθεί η άνοιξη της ελπίδας

«Οι επόμενες βδομάδες θα φέρουν κυματισμούς. Έχουμε, ωστόσο, τις δυνάμεις να αφήσουμε πίσω την τρικυμία, οδηγώντας την πατρίδα μας σε ήρεμα νερά. Ώστε τον χειμώνα της αβεβαιότητας να διαδεχθεί η άνοιξη της ελπίδας. Αρκεί να μείνουμε ενωμένοι, ώριμοι και προσεκτικοί», τονίζει στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το νέο έτος.

«Κλείνοντας τα αυτιά στην καταστροφολογία και στην ηττοπάθεια για να ακουστεί μόνο η φωνή της επιστήμης και της αλήθειας. Και, ασφαλώς, ακολουθώντας τις συστάσεις της Πολιτείας και των ειδικών. Μία τέτοια στάση θα είναι το καλύτερο δώρο προς τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Αλλά και ο καλύτερος πρόλογος για το καινούργιο, πιο ελπιδοφόρο κεφάλαιο του 2022», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι αφήνουμε πίσω μία χρονιά γεμάτη δυσκολίες, αλλά και μεγάλες προσπάθειες και υποδεχόμαστε μια νέα, συνεχίζοντας τον ίδιο αγώνα. «Γιατί μπορεί το 2021 να κλείνει σχεδόν όπως ξεκίνησε: με επιφυλακή για την πανδημία και προσοχή στην οικονομία. Έχει μεσολαβήσει, ωστόσο, ένα θαύμα της επιστήμης. Σκεφτείτε ότι πριν από έναν ακριβώς χρόνο έφταναν στην Ελλάδα τα πρώτα εμβόλια. Και, σήμερα, το 80% των ενηλίκων Ελλήνων, 4 στους 5 δηλαδή, έχει επιλέξει να θωρακίσει την υγεία του και να προστατεύσει αυτούς που αγαπά. Ενώ η χορήγηση της τρίτης δόσης, αλλά και ο εμβολιασμός των παιδιών προχωρά ταχύτατα», συνεχίζει.

Ο πρωθυπουργός σημειώνει πως γνωρίζει ότι αλλιώς ελπίζαμε να περάσουμε την Πρωτοχρονιά. «Η μετάλλαξη «Ο» όμως, σαρώνει, πια, ολόκληρο τον πλανήτη. Έχει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα. Όμως φαίνεται και να προκαλεί χαμηλότερη νοσηρότητα. Όλα τα κράτη αντιμετωπίζουν αυτό το δυναμικό φαινόμενο. Με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, αλλά και λιγότερες νοσηλείες. Ενώ, ειδικά στη δική μας χώρα, ζούμε τη μετάβαση από τη μετάλλαξη «Δ» στην «Ο», που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ρυθμούς εκδήλωσης», επισημαίνει και εξηγεί ότι αυτός είναι και ο λόγος που οι παρεμβάσεις δεν παραμένουν άκαμπτες, αλλά προσαρμόζονται χρονικά στα δεδομένα.

«Με σχέδιο για την κίνηση της αγοράς, την κοινωνική συμπεριφορά αλλά και την αντοχή των δομών υγείας. Έτσι, άλλωστε, πετύχαμε να αποφύγουμε τα lockdown και ήδη να γιορτάσουμε κανονικά τα Χριστούγεννα. Τώρα, όμως, υποδεχόμαστε την Πρωτοχρονιά, δυστυχώς με κάποιους περιορισμούς στη διασκέδαση, γιατί αυτό μας υποδεικνύουν οι ειδικοί ότι πρέπει να κάνουμε. Ας γίνει η συντροφιά αυτών που αγαπάμε το καλύτερο υποκατάστατο για τη μουσική που δεν θα ακούσουμε αυτές τις μέρες», συμπληρώνει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει επίσης πως νιώθει την κόπωση και την ανησυχία που σκιάζει την καθημερινότητα όλων. «Ξέρω καλά, όμως, και τις ικανότητες του λαού μας. Χάρη σ' αυτές, στον χρόνο που πέρασε, οι απώλειες που μας χτύπησαν, δεν μας νίκησαν. Και γι' αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει, πρώτα και πάνω από όλα, στους μαχητές της πρώτης γραμμής των νοσοκομείων μας», προσθέτει.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι στο ίδιο διάστημα, η Οικονομία και η Κοινωνία έμειναν όρθιες και η Πολιτεία προώθησε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα στήριξης που «ήταν αυτό που μας επέτρεψε, μέσα στην υγειονομική καταιγίδα, να θωρακίσουμε τα εισοδήματα, να έχουμε αύξηση του Εθνικού μας Προϊόντος, να πετύχουμε τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην Ευρώπη». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύεται ότι και πάλι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε εκείνους που θα επηρεαστούν από τους νέους περιορισμούς και λέει ότι δεν θα κρυφτεί πίσω από ευνοϊκούς δείκτες και αριθμούς.

«Είναι σίγουρο ότι στις αλλεπάλληλες μάχες με τον ιό υπήρξαν και αστοχίες. Και ότι η ευημερία της χώρας θέλει καιρό για να φτάσει στο μέσο πορτοφόλι. Πολύ περισσότερο, όταν η παγκόσμια ενεργειακή κρίση χτυπά, παράλληλα, και τη δική μας πόρτα. Όμως, όσο σίγουρος είμαι πως τα προηγούμενα βήματά μας δεν ήταν αυτονόητα, άλλο τόσο πιστεύω ότι τα επόμενα θα μας βγάλουν στο ξέφωτο. Γι' αυτό και ένα μπορώ να υποσχεθώ: ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα είμαστε εδώ, στο πλευρό του κάθε Έλληνα, της κάθε Ελληνίδας. Διορθώνοντας τα λάθη μας. Ακούγοντας τις φωνές σας. Και δίνοντας λύσεις, όποτε και όπου απαιτείται», υπογραμμίζει.

Παράλληλα αναφέρει ότι στη διάρκεια του 2021 δεν ήταν λίγες και οι εθνικές προκλήσεις. «Και σε αυτές, όμως, απαντήσαμε με τη σύνεση της αποφασιστικότητας. Η εθνική άμυνα ενισχύθηκε όσο ποτέ. Και πολύπλευρες διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας δίνουν, ήδη, στη χώρα μας κομβικό ρόλο στη Μεσόγειο.

Και όλα αυτά, έγιναν και γίνονται με το βλέμμα πάντοτε στον πολίτη. Γιατί οι φόροι εξακολουθούν να μειώνονται. Οι πιο αδύναμοι ενισχύονται. Μεγάλα δημόσια έργα γίνονται πράξη. Το Ψηφιακό Κράτος εξυπηρετεί την καθημερινότητα. Παιδεία και Εργασία εκσυγχρονίζονται. Ενώ και η δημόσια ασφάλεια, σταδιακά, βελτιώνεται. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα αλλάζει, παρά την περιπέτεια που την δοκιμάζει. Ούτε κι αυτά, ωστόσο, είναι αρκετά. Νιώθω πως, καθώς οι προσδοκίες είναι μεγάλες, συχνά υποτιμώνται οι δυσκολίες. Το αβέβαιο παρόν μάς κάνει, επίσης, να ξεχνάμε το σκοτεινό παρελθόν. Και απ' την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Ιδίως όταν αυτά είναι πρωτόγνωρα και απαιτούν συνεχή προσαρμογή.

Γι' αυτό, άλλωστε, παντού στον κόσμο, τα ίδια φαινόμενα παρατηρούνται και, λίγο-πολύ, τα ίδια μέτρα εφαρμόζονται. Μπορεί, λοιπόν, το σκάφος να προχωρά αλλά η φουρτούνα δεν παύει να το χτυπά. Γι' αυτό και θα ξαναπώ πως το τιμόνι μας θα έχει μία μόνο πυξίδα: τον πολίτη. Και η δράση μας θα οδηγείται από ένα μόνο ρήμα: το ρήμα «προσπαθώ»», σημειώνει.

Ο κ. Μητσοτάκης λέει επιπλέον ότι το 2021 υπενθύμισε σε κάθε γωνιά του κόσμου πόσο ευάλωτοι είμαστε σε γεγονότα όπως οι πανδημίες και τα ξεσπάσματα της κλιματικής κρίσης και ανέδειξε τη σημασία του υπερεθνικού συντονισμού αλλά και τις μεγάλες παγίδες που παραμονεύουν στο δρόμο μας. «Πρόκειται για διδάγματα που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το 2022, επαναφέροντας ξανά στο προσκήνιο την πανάρχαια αρετή των Ελλήνων: τη δύναμή μας να μετατρέπουμε τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Τα εμπόδια σε εφόδια. Και αυτό θα είναι, ίσως, η πιο ταιριαστή τιμή στα 200 χρόνια ελευθερίας που γιορτάσαμε φέτος. 'Αλλωστε και εκείνα μία διαδρομή διαδοχικών θριάμβων και προκλήσεων υπήρξαν», συμπληρώνει.

Και τονίζει: «Σε αυτόν το δρόμο διεκδίκησης της προόδου θα συνεχίσουμε. Προστατεύοντας τη δημόσια υγεία με ευέλικτες πολιτικές απέναντι στην «Ο». Που πρέπει να μας ανησυχεί, χωρίς όμως να μας πανικοβάλλει. Εμβολιαζόμενοι, ιδίως με την ενισχυτική δόση. Κάνοντας πολλά, συχνά test. Και τηρώντας τις βασικές προφυλάξεις, με πρώτη τη σωστή χρήση της σωστής μάσκας. Παράλληλα, όμως, θα επιμείνουμε και στην τροχιά των μεγάλων αλλαγών, που αυξάνουν τον δημόσιο πλούτο. Και μαζί του, το εισόδημα των εργαζόμενων. Στην πολιτική δηλαδή, της «Ανάπτυξης για Όλους». Που σημαίνει μία καλύτερη ζωή. Με πολλές επενδύσεις και ακόμη περισσότερες δουλειές».

Καταλήγοντας στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι Καλή Χρονιά σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, παντού στη χώρα και στον κόσμο. Με υγεία και δύναμη, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία».

