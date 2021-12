Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα 40560 κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Τα αρνητικά ρεκόρ στα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα, σπάνε το ένα μετά το άλλο, ενώ παράλληλα αυξήθηκε κατά δεκάδες η “μαύρη λίστα” των θυμάτων της COVID-19. Την ίδια ώρα, σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εντός και εκτός ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής, παραμονή Πρωτοχρονιάς, 40.560 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Από αυτά τα 33 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 32 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο 17.000 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 4.920 μολύνσεις.

Περισσότερα από 1.000 κρούσματα εντοπίστηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λάρισας.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις Περιφερειακές Ενότητες (με αλφαβητική σειρά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Άρτας

Αχαΐας

Βοιωτίας

Γρεβενών

Δράμας

Έβρου

Εύβοιας

Ηλείας

Ημαθίας

Θεσπρωτίας

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Καστοριάς

Κέρκυρας

Κιλκίς

Κοζάνης

Κορινθίας

Λακωνίας

Λασιθίου

Λέσβου

Λευκάδας

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Πρέβεζας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Φλώρινας

Χαλκιδικής

Χανίων

Χίου

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

