Υγεία - Περιβάλλον

Φρεσκάδα ανανέωσης στο ΜΗΤΕΡΑ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και παροχές, με διαρκής αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, «στο ΜΗΤΕΡΑ μπορείτε να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ζωής, καθώς για να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, υιοθετούν την αντίληψη «Home in Hospital» και σχεδιάζουν ειδικά όλους τους χώρους, ώστε όλοι οι επισκέπτες να αισθάνονται ότι ήρθαν στο «σπίτι» τους, σε ένα οικείο αλλά και πολυτελές περιβάλλον.

Αναβαθμίζοντας συνεχώς τις εγκαταστάσεις που σας φιλοξενούν, δημιουργούν ένα φιλικό κι προστατευμένο περιβάλλον, ένα πρότυπο νοσοκομείο με ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια νοσηλείας

Ένα εντελώς μοναδικό περιβάλλον που αποπνέει υπεροχή, μοναδικότητα, και πολυτέλεια από την πρώτη στιγμή που θα εισέλθετε στον 7ο όροφο του ΜΗΤΕΡΑ, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια στα δωμάτια νοσηλείας.

Οι άνετοι και κομψοί χώροι, τα υψηλής αισθητικής μπάνια, τα υλικά, τα έπιπλα, τα υφάσματα, όλα παραπέμπουν σε ένα ζεστό και πολυτελές σπίτι. Ο σύγχρονος σχεδιασμός με ιδιαίτερη προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο έναν άρτια αισθητικά χώρο αλλά καλύπτει και τις μοναδικές ανάγκες του κάθε επισκέπτη.

Αίθουσα Καρδιοτοκογραφίας

Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα καρδιοτοκογραφίας του ΜΗΤΕΡΑ, οι έγκυες μετά την 36η εβδομάδα κύησης, απολαμβάνουν, υπό τους ήχους χαλαρωτικής μουσικής, την απλή και ανώδυνη εξέταση του καρδιοτοκογραφήματος σε έναν χώρο υψηλής αισθητικής, που διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό.

Αίθουσα αναγγελίας νεογνών

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές, κατά την παραμονή σας στο ΜΗΤΕΡΑ, είναι η αναγγελία της γέννησης του μωρού σας.

Η αίθουσα αναγγελιών σχεδιάστηκε με φροντίδα και προσοχή, και διαθέτει ειδικό φωτισμό που αλλάζει ανάλογα με το φύλλο του παιδιού ώστε να συμβάλλει θετικά στη ψυχολογία όσων την επισκέπτονται.

Δωμάτιο παρακολούθησης τοκετού

Στο δωμάτιο παρακολούθησης τοκετού, οι έμπειρες μαίες και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ φροντίζουν κάθε γυναίκα μέχρι τη στιγμή του τοκετού της (φυσιολογικού ή καισαρική).

Παράλληλα, με τη σύμφωνη γνώμη του Μαιευτήρα - Γυναικολόγου, δίνεται η δυνατότητα ασκήσεων και αναπνοών προγεννητικής yoga, πριν τον τοκετό, ώστε η έγκυος να αντιμετωπίσει τις συσπάσεις όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα».